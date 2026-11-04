El mercadillo ambulante ideal para visitar cada domingo: más de 450 puestos en uno de los barrios más tradicionales

Los mercadillos son un plan dominguero perfecto.

Pasear entre los puestos puede suponer encontrar algún que otro chollo.

En Zaragoza todos los domingos sale a la calle el Rastro en el barrio de La Almozara. Sin embargo, algo que muchos no saben es que también se puede visitar los miércoles, y en este mes de noviembre los sábados 7 y 14.

Ropa, calzado, bisutería, objetos de segunda mano o piezas antiguas se mezclan entre los más de 450 puestos que se colocan en el parking Sur de la Expo, justo en frente de la Estación Delicias.

Llegar al lugar es fácil tanto en coche (dispone de aparcamientos) como en transporte público.

Aunque abra el miércoles y algunos sábados, el día fuerte es el domingo.

Ese día los puestos abren de 10.00 a 14.30, y no es que haya una hora de más afluencia... Durante toda la mañana el mercadillo está hasta los topes.

El rastro de Zaragoza un domingo. E.E

Durante esta jornada se pueden encontrar tanto los puestos de venta ambulante dedicados principalmente a textil y calzado como el mercado de antigüedades y artículos de segunda mano.

Es precisamente esta combinación la que convierte el domingo en la jornada más completa para recorrer el rastro y buscar entre sus diferentes puestos.

No obstante, para los que prefieran un poco más de calma, visitarlo los miércoles es una mejor opción. La afluencia no es tan alta debido a ser un día laborable.

Eso sí, hay que tener en cuenta que ese día la actividad es algo más reducida y está enfocada principalmente en los puestos de ropa.

Por otro lado, este noviembre continúa la prueba piloto de los sábados.

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció que ampliará temporalmente los días de apertura durante cuatro sábados consecutivos después de las Fiestas del Pilar.

La medida se aplicó los días 24 y 31 de octubre y continuará el 7 y 14 de noviembre.

"Vamos a ver cómo funciona y, una vez que tengamos el impacto, valoraremos e introduciremos las novedades que mejor funcionen", explicó en su día la alcaldesa, Natalia Chueca.

El mercado se encuentra junto al Puente del Tercer Milenio, en un espacio que dispone de unas 3.000 plazas de aparcamiento.

También cuenta con conexión mediante las líneas de autobús CI1 y C12, además de la línea 34.