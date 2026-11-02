Cantavieja y productos típicos como el jamón de Teruel o las migas de pastor. Imagen generada por IA.

El pueblo ideal para recorrer a pie: declarado Conjunto Histórico con un castillo del siglo XIII y el mejor jamón

El otoño es una de las mejores épocas para descubrir los pueblos de Aragón. Uno de los más bonitos está en la provincia de Teruel y tiene mucho que ofrecer: Cantavieja.

Situado en la comarca del Maestrazgo, este pueblo se levanta sobre una impresionante muela rocosa desde la que se obtienen unas vistas espectaculares del entorno.

Su silueta medieval, sus calles empedradas y los restos de su antiguo castillo cuentan una historia en la que se cruzan templarios, órdenes militares y guerras carlistas.

Pero Cantavieja no es solo un lugar para los amantes de la historia.

También es un destino para quienes disfrutan de la naturaleza, los paseos tranquilos y la gastronomía tradicional aragonesa.

Cantavieja

Una buena manera de comenzar la visita es acercarse a su Plaza Porticada, uno de los rincones más representativos de la localidad. Allí se encuentra la iglesia de la Asunción, un imponente templo cuya arquitectura no pasa desapercibida. Su arquitecto, Antonio Nadal, llegó a decir al terminar la obra: "Ni una igual en Roma".

En el interior de la Torre se pueden descubrir algunos de los objetos que forman parte de la memoria del municipio. Entre ellos destaca una de las escuelas más antiguas que se conservan en Aragón, fechada en 1918.

Cantavieja. Teruel Turismo de Aragón

También se muestran piezas como la vajilla que utilizaban los romeros de San Juan del Barranco o el antiguo reloj de pesos que hacía sonar las campanas.

La visita continúa al cruzar el arco de la Torre, fechado en 1612, que conduce hasta la Casa el Bayle.

Sus balcones de forja son uno de los detalles que llaman la atención de esta construcción, vinculada históricamente a Ramón Cabrera. La portada de la familia Osset, por su parte, se conserva actualmente en la Casa Cuartel.

Un castillo templario

Otro de los grandes atractivos de Cantavieja es su castillo.

La historia de la localidad se remonta a una población musulmana conquistada por Alfonso II en 1196.

El castillo de Cantavieja, en Teruel. E.E

Posteriormente, la villa y su fortaleza pasaron a manos de la Orden del Temple y, más tarde, de la Orden de San Juan.

El castillo, cuyos orígenes se sitúan en el siglo XIII, sufrió importantes modificaciones y daños durante las guerras carlistas del siglo XIX.

De hecho, Cantavieja fue uno de los escenarios destacados de estos enfrentamientos.

A pesar de las destrucciones, todavía se conservan importantes tramos de las antiguas murallas de mampostería, con torreones, contrafuertes y algunas aspilleras.

El castillo de Cantavieja, en Teruel. Turismo de Aragón

En uno de sus extremos se levanta un torreón circular construido sobre la base de otro medieval, que también tuvo uso religioso como ermita del Calvario.

Desde esta zona se entiende mejor la posición estratégica de Cantavieja, asentada sobre una elevación rocosa que domina buena parte del paisaje del Maestrazgo.

Gastronomía del Maestrazgo

La cocina local está muy ligada a la agricultura y la ganadería, dos actividades que han marcado durante generaciones la vida de los habitantes del Maestrazgo.

Entre sus productos más reconocidos destaca el Jamón de Teruel, uno de los grandes referentes gastronómicos de Aragón.

Ensalada de tomate y jamón de Teruel, Cantavieja. Los pueblos más bonitos de España

Una de las elaboraciones que recoge esta tradición es la ensalada de jamón de Teruel y tomate.

Una receta sencilla en la que la calidad del producto es la verdadera protagonista con el sabor del jamón que combina con la frescura del tomate de temporada.

Es una buena muestra de la filosofía de la cocina de esta comarca: ingredientes de calidad, recetas sin complicaciones y respeto por los productos del territorio.

Más allá de sus monumentos y gastronomía, Cantavieja también invita a salir a caminar.

Sus alrededores ofrecen diferentes recorridos para descubrir el paisaje de montaña, los barrancos y los campos que rodean la localidad.

Entre los lugares que merece la pena conocer están el mirador de la Tarayuela, la fuente de la Faldrija y las orillas del río Cantavieja.

Historia, naturaleza y buena mesa. Cantavieja reúne todos estos ingredientes en una escapada por uno de los pueblos con más personalidad de la provincia de Teruel.