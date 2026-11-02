Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal de 36 horas seguidas, como mínimo

Para 1 de cada 3 españoles, el estrés es el principal enemigo del sueño y dificulta tanto conciliarlo como mantenerlo durante toda la noche, según el Informe Salud 2025 de Cobee.

Dentro de este grupo, la carga excesiva de trabajo destaca como el principal desencadenante de ese estrés, con un 71 % de los casos.

Ya lo advierte el refranero popular, "acostarse y levantarse temprano, hacen al hombre sano". Y es que descansar bien no es un lujo, sino una necesidad para mantener una buena salud, especialmente cuando las jornadas laborales se hacen cuesta arriba.

Precisamente por eso, el descanso es uno de los derechos que protege el Estatuto de los Trabajadores.

Sus disposiciones establecen unos mínimos que las empresas están obligadas a respetar.

En concreto, el art. 37.1 del Estatuto recoge que "los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido".

Dicho de otro modo, tienes derecho a descansar, como mínimo, 36 horas consecutivas a la semana.

Además, este descanso es "acumulable por periodos de hasta 14 días".

Esto significa que no necesariamente tienes que librar cada siete días, ya que la empresa puede acumularlo y organizarlo en periodos de hasta dos semanas.

Cómo se disfruta

La normativa también establece cómo debe distribuirse ese descanso.

"Comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo", señala el precepto.

De ahí que lo habitual en España sea trabajar de lunes a viernes y disfrutar del sábado y el domingo como días de descanso.

Sin embargo, en muchos sectores esta distribución mejora gracias a lo establecido en los respectivos convenios colectivos. A ello se suma otro derecho fundamental, el descanso diario de 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

De hecho, el Tribunal Supremo ha ratificado que este descanso diario es independiente del semanal y que, por tanto, no puede solaparse con las 36 horas de descanso semanal.

En la práctica, al combinar ambos periodos, se garantiza un mínimo de 48 horas de descanso, lo que permite disfrutar de dos días completos de desconexión.

Hasta 7.500 euros de multa

Las empresas que no cumplan con estos derechos de descanso laboral pueden tener un problema importante.

Vulnerar las normas en materia de tiempo de trabajo y de descanso puede ser interpretado como una infracción grave del artículo séptimo de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas a las empresas por cometer una infracción grave abarcan de los 751 euros, en su menor grado, hasta los 7.500 euros en casos flagrantes.