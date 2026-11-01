Michel, alcalde del pueblo que compite por ser el más bonito de España en Navidad: "El turismo también es de noche"

Daroca ya brilla por sí misma, pero quiero que los turistas también la disfruten por la noche.

La localidad zaragozana se ha metido de lleno en la carrera por conseguir una de las iluminaciones navideñas más conocidas de España: la de Ferrero Rocher.

Su candidatura ha sido seleccionada por la marca y ahora tendrá que medirse con Albarracín para decidir qué municipio representará a Aragón en la competición nacional.

Este año, el concurso crece y reúne por primera vez a 34 pueblos, con dos representantes por cada comunidad autónoma.

En el caso aragonés, el duelo está servido entre Albarracín en Teruel y Daroca en Zaragoza. Ambos cuentan con un importante patrimonio histórico y turístico. Serán los ciudadanos quienes decidan con sus votos cuál de las dos continúa adelante.

Pero ¿por qué Daroca ha querido participar? La idea no surge de la nada.

Detrás de la candidatura hay un proyecto municipal que lleva tiempo trabajando para recuperar uno de los grandes atractivos de la ciudad: su imagen monumental iluminada.

Un pueblo iluminado por Ferrero Rocher Archivo de El Español

"Esto nace a raíz del plan de sostenibilidad, en el que ponemos una partida bastante importante para la iluminación del conjunto histórico y monumental", explica Michel, alcalde de Daroca.

A través de fondos europeos, el Ayuntamiento ha impulsado la iluminación de algunos de sus enclaves más representativos, como la basílica, la Puerta Alta, la Puerta Baja, el recinto amurallado, el Castillo de San Jorge, el paseo de la Constitución o la fuente de los Veinte Caños.

Una actuación que ha servido también para dar forma a una nueva manera de promocionar la localidad.

"Viendo el tirón que tenía a nivel nacional, incluso casi mundial, la promoción de la iluminación, pensamos que Daroca era un buen lugar para decir que es una de las ciudades que brilla con luz propia", señala el alcalde. Además,

De ahí surgió el contacto con Ferrero Rocher y la presentación de una candidatura que, meses después, consiguió entrar en la selección de la marca.

Turismo nocturno en Daroca

La iluminación navideña es mucho más que una cuestión estética para el Ayuntamiento. Detrás está el objetivo de ampliar las posibilidades turísticas de una ciudad que quiere consolidarse como destino de referencia en Aragón.

"Daroca por sí sola ya brilla, pero queremos atraer turismo también por la noche", afirma Michel, que explica que el municipio trabaja en campañas especiales para atraer visitantes y apoyar al comercio local.

Daroca. Turismo de Aragón

La intención es que quienes se acercan a conocer sus calles, monumentos y murallas durante el día tengan también motivos para quedarse cuando anochece.

"Es un sitio que no solamente se ve de día, queremos que también sea visitable de noche. Ese es un poco nuestro objetivo", resume.

Y argumentos turísticos no le faltan.

Según los datos que maneja el alcalde, la comarca recibe cerca de 139.000 visitantes al año entre tres de sus principales atractivos: Daroca, Anento y la Laguna de Gallocanta.

Una cifra que refleja el potencial turístico de esta zona de la provincia de Zaragoza, aunque el Ayuntamiento quiere dar un paso más: conseguir que los visitantes no solo pasen por allí, sino que se queden a dormir.

"Al final, mucha gente viene a trabajar a Daroca, pero luego se marcha, y queremos conseguir que esa gente pernocte, que duerma", explica Michel.

Para ello, considera fundamental complementar la actividad turística con una oferta de alojamiento que permita mantener vivos los comercios y establecimientos hosteleros.

De hecho, el alcalde sostiene que, a diferencia de lo que sucede en otros destinos, en Daroca todavía hace falta más alojamiento turístico y no existe actualmente un conflicto entre los apartamentos turísticos y el acceso a la vivienda.

Una ciudad en crecimiento

Daroca cuenta con unos 1.950 habitantes y ejerce como cabecera de comarca, con servicios como el centro de salud, la Oficina Comarcal Agroambiental y el centro penitenciario, además de ser sede del partido judicial.

Sin embargo, tampoco escapa a dos de los grandes problemas del medio rural: la despoblación y el envejecimiento.

El Ayuntamiento trabaja también para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente mediante la creación de nuevos alquileres.

Entre los proyectos en marcha se encuentran 11 viviendas en la calle Mayor y otras 15 en el antiguo convento de la Merced, además de la rehabilitación de dos inmuebles del antiguo parque de maquinaria de carreteras.

Conseguir que Daroca tenga más vida durante todo el año es, por tanto, uno de los grandes retos municipales. Y el turismo puede jugar un papel importante en ese propósito.

Ahora, la localidad tiene una oportunidad de dar a conocer todo ese patrimonio más allá de Aragón.

La iluminación de Ferrero Rocher sería un escaparate nacional para una ciudad acostumbrada a brillar por su historia, pero que quiere demostrar que también tiene mucho que ofrecer cuando llega la noche.