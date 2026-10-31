Montaje de Alberto Núñez Feijóo y el restaurante de fondo. Canva / Wikipedia / Meli del Tubo

El restaurante donde para Feijóo en Zaragoza: tiene un Solete y está en la zona de bares más popular de la ciudad

A menos de un mes de que los ciudadanos acudan a las urnas, cada paso de los principales representantes políticos del país se mira con lupa.

Sus movimientos, tanto presentes como pasados, despiertan interés. Y no sólo los relacionados con su actividad política, también con algunos aspectos de su vida personal.

Quiénes son sus parejas, cómo son sus casas, cuál es su patrimonio o incluso qué restaurantes eligen durante sus viajes son detalles que tampoco pasan desapercibidos.

El pasado martes 13 de octubre, el principal representante del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se dejó ver en la capital aragonesa aprovechando su camino dirección Huesca, donde tenía previsto participar en un acto del PP que formaba parte de su precampaña electoral.

Con motivo de las Fiestas del Pilar 2026, Núñez Feijóo no dudó en vestir el típico cachirulo, ponerse una cinta del Pilar y, acogido por líderes populares en Aragón, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se dejó impregnar por una de las rutas que hay que hacer sí o sí al visitar Zaragoza.

Efectivamente, hablamos de visitar la Plaza del Pilar, que cobra una energía especial durante las fiestas, y hacer una ruta gastronómica por El Tubo, la zona de tapas estrella en Zaragoza.

El establecimiento elegido fue 'El Meli del Tubo', un restaurante que suele tener mucho ambiente y que ofrece distintas opciones para disfrutar de su propuesta gastronómica, pudiendo optar por tapear de pie o sentarse a compartir raciones para comer o cenar.

Frente al tapeo más tradicional que caracteriza a esta zona, el local apuesta por tapas creativas y de autor, además de una variada selección de raciones.

Entre sus tapas destacan la patata asada rellena de Ternasco de Aragón (D.O.), la tapa Cave Ovum (saquito crujiente relleno de setas, bacon, huevo y carbonara de torrezno), el mix de croquetas, el Quitapenas (un brioche de rabo de toro) o las gyozas de conejo escabechado, entre otras.

Algunas de las tapas de Meli del Tubo. melimelozaragoza.com

En lo que a raciones se refiere los precios abarcan de los 14,20 euros que cuesta el crocanti de pollo, hasta los 29,50 euros que vale la costilla de atún rojo. En ese baremo se encuentra un sinfín de opciones de carne, tipos de patatas y pescado.

También dispone de alternativas vegetarianas y una carta adaptada para personas que no pueden consumir gluten.

En cuanto a los precios, se mantienen en línea con los habituales del Tubo. Una tapa ronda los 5 euros, mientras que una cena a base de varias tapas o raciones puede salir por unos 30 euros por persona.

Así, entre actos de precampaña y una visita fugaz a las Fiestas del Pilar, Feijóo también encontró tiempo para conocer uno de los rincones gastronómicos más emblemáticos de Zaragoza.

Porque en El Tubo, la política puede esperar un momento, la tapa no.