Ya está en vigor: los trabajadores tienen estos permisos retribuidos para ir a votar el próximo 29 de noviembre

Todas las miradas están puestas en el próximo 29 de noviembre, fecha en la que los ciudadanos españoles acudirán a sus respectivos colegios electorales para ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, no todos podrán dedicar la jornada exclusivamente a las urnas. Para quienes tengan que trabajar este domingo, cumplir con sus obligaciones laborales podría complicar, y mucho, la posibilidad de acudir a votar.

Ante esta situación, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 29 de octubre recoge los derechos laborales que asisten a los trabajadores por cuenta ajena durante la jornada electoral.

"Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no disfruten de su descanso semanal el día de la votación y, cuyo horario de trabajo coincida con el horario de apertura de los colegios electorales, tendrán derecho a un permiso retribuido para el ejercicio del derecho de sufragio activo", establece.

Duración permisos

El permiso retribuido implica que el empleado podrá ausentarse de su puesto de trabajo para ir a votar sin perder el salario correspondiente a esas horas ni tener que compensarlo de ninguna manera.

El BOA cubre las siguientes situaciones:

Si coincidencia entre la jornada laboral y el horario de los colegios electorales es inferior a dos horas , no se concederá ningún tipo de permiso .

entre la jornada laboral y el horario de los colegios electorales , . En adelante, cuando la coincidencia sea de dos a cuatro horas, el permiso retribuido será de dos horas .

. Cuando la coincidencia sea de cuatro a de seis horas, el permiso será de tres horas.

Cuando la coincidencia sea de seis o más horas, el permiso será de cuatro horas.

Otros supuestos

Asimismo, quienes trabajen fuera de su domicilio habitual el 29 de noviembre y tengan dificultades para votar presencialmente podrán utilizar el permiso para solicitar el voto por correo y tramitar su envío.

Su duración, en este caso, dependerá del horario de apertura de Correos.

A la hora de determinar los permisos de aquellos trabajadores con contratos a tiempo parcial, el permiso se reducirá proporcionalmente a la jornada laboral.

Además, será la empresa quien determine cuándo puede disfrutarse, en función de la organización del trabajo.

Mesa electoral

Quienes formen parte de una mesa electoral como presidentes o vocales, así como los interventores, tendrán derecho a un día de permiso retribuido para votar y a cinco horas libres al día siguiente, siempre que ese día no les corresponda descanso semanal.

En el caso de los apoderados, el permiso retribuido se limita a la jornada electoral, siempre que no coincida con su día de descanso.

Además, aquellos que les toque trabajar de noche la víspera de las elecciones, podrán solicitar un cambio de turno para descansar antes de la votación.

A fin de cuentas, trabajar no debería ser un impedimento para votar. Y conocer tus derechos es el primer paso para que así sea.