Javier, frutero: "Para que el plátano no se ponga negro no uses el frutero, sino tapa las manillas y mételos en la nevera"

Comprar solo lo que se va a consumir y saber cómo conservar cada alimento son dos gestos sencillos que pueden ayudar a reducir el desperdicio de comida en casa.

Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.

En 2025, los hogares españoles tiraron 1.101,8 millones de kilos de alimentos y bebidas, una media de unos 24 kilos por persona, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La fruta es la categoría más afectada: representa el 32,4% del total de productos que acaban en la basura.

Para evitar que las piezas que compramos terminen estropeándose en el frutero de casa, conviene prestar atención a su conservación y, sobre todo, ajustar la compra a las necesidades de cada hogar.

Mercado Central de Zaragoza. E.E

En el Mercado Central de Zaragoza, Javier, del puesto 55 de Frutas Javi y Silvia, tiene clara su recomendación: comprar para consumir, sin acumular más fruta de la necesaria.

"No es cuestión de comprar melocotones para 15 días, hay que comprar para consumir y punto", explica el frutero, que conoce bien los cambios de temporada y las particularidades de cada producto.

Guardar la fruta

¿Hay que guardar los plátanos en la nevera para que no se pongan negros? Es una de las dudas habituales cuando se trata de conservar fruta en casa.

Sobre los plátanos, Javier explica: "Bueno, el plátano hay muchas maneras, si lo tapas en las manillas y lo metes en la nevera te aguanta, pero yo creo que lo mejor de todo para que no se ponga negro es como el melocotón: te lo comes y no se estropea".

Ciclo de vida de un plátano. Suwanmanee99 iStock

Es decir, cubrir la parte superior del racimo, donde se unen los plátanos al tallo, con papel film o algún otro material y reservarlos así en la nevera.

De todas formas, su principal consejo es priorizar el consumo y evitar comprar más cantidad de la que se necesita.

No obstante, la conservación también depende del tipo de fruta y de su estado de maduración.

En el caso de los melocotones, Javier recomienda guardarlos directamente en la nevera y consumirlos sin dejarlos olvidados durante días.

La campaña está llegando a su fin y, según explica, la disponibilidad de esta fruta depende de la variedad y de la calidad de cada pieza.

"Los de Calanda a lo mejor aguantan dos o tres semanas más según la calidad, pero llevan días cogidos", señala.

Por eso, antes de llenar la cesta de la compra, conviene pensar qué se va a consumir en los próximos días.

Comprar cantidades pequeñas y reponer cuando sea necesario puede ayudar a aprovechar mejor los alimentos frescos.

Por otro lado, la forma de comprar fruta también ha cambiado en los últimos años.

Javier asegura que el consumo ha bajado considerablemente y que cada vez es más habitual que los clientes pidan unidades sueltas en lugar de llevarse varios kilos.

"Antiguamente se vendían de dos en dos kilos, de tres en tres, y ahora la mayoría te pide por piezas", explica.

Las calabazas ya en temporada

Con el otoño ya avanzado y noviembre a las puertas, las calabazas ocupan un lugar destacado en el puesto de Javier.

La llegada de esta época trae consigo distintas variedades, tanto para cocinar como para decorar durante Halloween.

"Llega la época y es Halloween, tengo cinco variedades de calabaza. Y se vende todo, claro que sí", cuenta.

En la cocina, la calabaza permite preparar platos habituales de los meses fríos, como purés y cremas.

También hay variedades destinadas a elaboraciones dulces. Javier señala una de las que tiene en el puesto y explica que "la verde se utiliza para preparar cabello de ángel".

Las calabazas decorativas, por su parte, siguen teniendo su espacio en estas fechas, aunque el frutero percibe un cambio respecto al entusiasmo de años anteriores.

"Halloween cada vez se vende menos; el boom de hace unos años ha pasado y la gente se ha relajado un poco", afirma.

La temporada invita así a recuperar productos propios del otoño y aprovecharlos en la cocina.

Y, para reducir el desperdicio, la recomendación de Javier sigue siendo la misma: comprar con cabeza, elegir la cantidad que se necesita y consumir la fruta antes de que se estropee.