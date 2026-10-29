La gran feria de las setas este domingo 1 de noviembre: charlas, salidas al monte y degustaciones gratis

El otoño es una de las mejores épocas para perderse por los pueblos de Aragón.

Los bosques cambian de color, las temperaturas invitan a caminar y las setas se convierten en las grandes protagonistas de muchas escapadas rurales.

En las Cinco Villas, esta afición tiene su propia cita: las Jornadas Micológicas, que este domingo, 1 de noviembre, llegan a Fuencalderas con una programación para disfrutar del monte y aprender sobre sus especies.

La propuesta es sencilla, pero perfecta para quienes prefieren los planes tranquilos y el contacto con la naturaleza.

La localidad, situada en la vertiente sur del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, dedicará la mañana a la micología con una salida libre al monte, una actividad de clasificación de ejemplares y un vermut setero para terminar.

El programa de las jornadas micológicas de Fuencalderas

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la presentación de las actividades y una charla sobre buenas prácticas.

Antes de lanzarse a buscar setas, conviene recordar la importancia de conocer las especies, respetar el entorno y evitar recolectar ejemplares que no se identifiquen con seguridad.

A las 10.00 horas llegará el momento de salir al monte. La actividad será libre, por lo que los aficionados podrán disfrutar de la búsqueda de setas a su ritmo y explorar los alrededores de la localidad.

Entre las 12.30 y las 13.30 horas se realizará la clasificación de los ejemplares recogidos. Una oportunidad para observar las diferencias entre especies y aprender un poco más sobre la riqueza micológica de los bosques de las Cinco Villas.

El broche llegará a las 13.30 horas con un vermut setero, una propuesta para compartir la mañana y poner el punto final a las actividades.

Qué ver en Fuencalderas

La jornada puede ser también una buena excusa para descubrir Fuencalderas más allá de sus setas. Esta pequeña localidad, que depende administrativamente de Biel, conserva un casco urbano de trazado tradicional, con pequeñas plazas y casas de piedra que mantienen parte de su fisonomía antigua.

Entre sus edificios destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, cuya construcción se remonta al siglo XVI, aunque fue transformada posteriormente durante la época barroca. Su ubicación, en una zona elevada del núcleo, permite reconocerla entre las construcciones del pueblo.

Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, Fuencalderas. Turismo Cinco Villas

Oto lugar de interés se encuentra a unos diez kilómetros del casco urbano: la ermita de San Miguel de Liso, levantada en el paraje donde se situaba el antiguo poblado de Liso.

Allí se conservan restos de su ábside románico y una fuente dedicada al santo. Es un rincón ligado a la historia medieval de este territorio y rodeado de un entorno natural que invita a detenerse.

La diversidad de paisajes es uno de los atractivos de Fuencalderas.

Su término municipal presenta diferencias de altitud que favorecen la presencia de distintos tipos de vegetación forestal, un escenario especialmente interesante durante el otoño.

Una escapada otoñal

Las jornadas de Fuencalderas forman parte del programa micológico impulsado por la Comarca de las Cinco Villas desde 2011, en colaboración con los ayuntamientos participantes.

Tras las citas de octubre, las actividades continuarán en noviembre y diciembre en otros pueblos de la comarca.

Para quienes buscan un plan diferente este puente de Todos los Santos, Fuencalderas ofrece una combinación de naturaleza, patrimonio y tradición rural.

Una mañana entre setas puede convertirse así en la oportunidad de conocer uno de esos pequeños pueblos aragoneses que conservan el atractivo de sus calles y la tranquilidad de su entorno.