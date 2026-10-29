Montaje del administrador de fincas Álex Nasu y el ascensor de una comunidad. Canva y Tiktok (@alexcomunidades)

Álex, administrador de fincas: "Se puede prohibir subir la bici en ascensor, pero tu comunidad lo debe aprobar en junta"

En las comunidades de vecinos, no siempre se cumple el dicho de que "el roce hace el cariño".

A veces, la convivencia diaria provoca justo lo contrario y hay pequeños gestos o costumbres que terminan por agotar la paciencia de más de un compañero de rellano.

Dejar la basura en el descansillo, arrojar colillas al patio común o subir la bicicleta en el ascensor son algunas de esas prácticas capaces de caldear el ambiente y convertirse en motivo de disputa en la siguiente junta de vecinos.

Sobre esta última cuestión se ha pronunciado el administrador de fincas Álex Nasu, que, a través de sus redes sociales (@alexcomunidades), ha explicado cómo puede actuar una comunidad de propietarios si quiere prohibir el uso del ascensor para transportar bicicletas.

"Es posible prohibir meter bicicletas en el ascensor de una comunidad de propietarios", asegura el especialista.

Según explica Nasu, las comunidades pueden establecer esta restricción para prevenir posibles daños estéticos en las instalaciones y evitar la suciedad que puedan dejar las bicicletas.

Una preocupación que, según señala, comparten algunos propietarios.

"Hay propietarios que piensan que subir las bicicletas al ascensor puede dañar las paredes, el cristal o bien dejarlo sucio", expone.

Ahora bien, prohibir esta práctica no depende de la decisión unilateral de un vecino. Para que la medida salga adelante, debe tratarse en una junta de propietarios.

"La ley permite que se aprueben normas de régimen interno, que sirven un poco para organizar la convivencia y cómo se usan las cosas comunes. Como, por ejemplo, el ascensor", explica Nasu.

La aprobación de estas normas internas requiere únicamente el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes presentes en la reunión.

Una vez aprobada, la norma pasa a ser de obligado cumplimiento para todos los residentes del edificio, sin excepción.

Lo dice la ley

Esta medida aparece garantizada en el artículo sexto de la Ley de Propiedad Horizontal:

"Para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, el conjunto de propietarios podrá fijar normas de régimen interior que obligarán también a todo titular mientras no sean modificadas", prevé la normativa.

En otras palabras, no es obligatorio que una comunidad cuente con este reglamento, pero si existe, es de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, aunque votasen en contra de la medida.

Estas normas solo pueden regular normas de convivencia, estableciendo, por ejemplo, horarios de silencio, uso de ascensores, portal o piscinas, entre otros.

En la otra cara de la moneda, lo que no pueden recoger este tipo de normas son medidas relativas a la propiedad privada de cada uno, limitar los derechos de dominio o las cuotas de participación, ni contradecir la Ley de Propiedad Horizontal o los Estatutos.

Asimismo, en el caso de que cualquier vecino se saltase estas normas, las comunidades no tienen el poder suficiente para imponer multas, por lo que deberían acudir a los tribunales.

En definitiva, una práctica tan inofensiva como es subir la bicicleta en el ascensor puede derivar en la imposición de un régimen interno que todo el mundo debe cumplir.