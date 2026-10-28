El pueblo ideal para una escapada con un palacio de los más bonitos de España declarado Bien Cultural

Hay lugares que parecen hechos para recorrerlos sin mirar el reloj.

Olite, en Navarra, es uno de ellos.

El pueblo está a menos de una hora y media en coche desde Zaragoza, por lo que puede ser un destino ideal para un fin de semana.

Basta acercarse para entender por qué su silueta está dominada por torres, almenas y tejados que recuerdan a otra época.

Pero lo mejor es que, una vez dentro, el pueblo tiene bastante más que ofrecer que su famoso castillo.

Situado en la Zona Media de Navarra, Olite conserva un casco histórico que merece un paseo tranquilo.

Sus calles estrechas, las fachadas de piedra, los escudos nobiliarios y las pequeñas plazas forman parte de una visita en la que apetece dejarse llevar, entrar en una iglesia o sentarse en una terraza antes de continuar.

Qué ver en Olite

El gran protagonista es el Palacio Real de Olite, una de las construcciones medievales más singulares de Navarra.

Su aspecto, con torres de diferentes formas y alturas, patios, galerías y jardines, tiene poco que ver con la imagen habitual de un castillo defensivo.

Olite, Navarra E.E

Su esplendor llegó en el siglo XV, durante el reinado de Carlos III el Noble, que convirtió Olite en una de las sedes de la corte navarra.

El palacio llegó a tener jardines, estancias lujosas y hasta animales exóticos. Tras siglos de deterioro, fue restaurado a partir de 1937.

Hoy se puede recorrer el Palacio Nuevo y subir a algunas de sus torres para contemplar los tejados de la localidad y los campos de viñedos que se extienden alrededor. El Palacio Viejo, por su parte, alberga el Parador de Turismo.

La entrada general sin visita guiada es de 4,20 euros; aunque hay descuentos para jóvenes y jubilados cuya entrada tiene un precio de 2,5 euros.

Vista aérea del castillo de Olite. iStock

Por otro lado, puedes visitar el palacio por la noche en una experiencia terrorífica llamada 'Habitación 366': "Seguid a Blanca y adentraos en una corte suspendida fuera del tiempo, entre música, criaturas y personajes que conocen caminos imposibles. Una experiencia inmersiva de terror donde la historia cobra vida a tu alrededor y tú formas parte de ella. Acepta la invitación. Puede que salir no sea tan fácil.", se expone en la web.

Esta experiencia es la más cara y cuesta 20 euros, pero entre los 5 y los 15 euros hay otras posibilidades de visitar el castillo, con un plan teatralizado infantil, familiar, o con la doncella cotilla que relata todos los secretos del castillo.

Más allá del castillo

La visita no debería terminar al salir del palacio.

A pocos pasos se encuentra la plaza Carlos III el Noble, uno de los puntos más animados del casco histórico, desde donde se puede continuar por las calles del centro y descubrir sus casas señoriales.

Iglesia Santa María la Real de Olite, Navarra. Turismo de Navarra

También merece la pena acercarse a la iglesia de Santa María la Real, de estilo gótico, con una portada llena de detalles y un retablo renacentista. La iglesia de San Pedro, más antigua, conserva elementos románicos y una llamativa torre gótica.

El paseo permite descubrir otra cara de Olite, más cotidiana y menos monumental, entre soportales, pequeños comercios y rincones en los que la historia convive con la vida del pueblo.

Disfrutar también del vino

Olite es, además, uno de los nombres propios de la cultura vitivinícola navarra.

Los viñedos forman parte del paisaje y las bodegas de la zona ofrecen una oportunidad para conocer sus vinos y acercarse a una tradición muy arraigada.

El Enozentrum, centro de la cultura vitivinícola de Navarra, permite completar la visita con una mirada al mundo del vino. Y si queda tiempo, los alrededores guardan otros destinos interesantes, como Ujué o el Cerco de Artajona.

Olite es una escapada para quienes disfrutan de la historia, pero también de los planes sencillos.

Caminar sin prisa, descubrir una plaza inesperada y terminar el día alrededor de una mesa. A veces, no hace falta ir muy lejos para cambiar de escenario.