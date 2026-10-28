Gloria y Wei (25) abren su segundo restaurante: "En las familias chinas nos enseñan el negocio desde pequeños"

Con tan solo 25 años, Gloria y Wei acaban de abrir su segundo restaurante de comida asiática en Zaragoza.

La joven explica que ya desde pequeña sus padres le inculcaron las claves del negocio. "He crecido dedicándome a la restauración, en las familias chinas se enseña a los pequeños cómo llevar un negocio", explica.

De entre todos los emprendimientos a los que podía optar, señala que la restauración era el que más le atraía. "La gente nunca se va a cansar de comer y, además, de hacerlo bien", afirma.

Más aún en un sitio como Mori, donde la alta gastronomía y una decoración elegante, inspirada en otros woks europeos, se conjugan perfectamente con precios asequibles.

"Nuestra idea es que todo el mundo pueda comer aquí, pero que se sientan por un instante en un espacio de alto nivel", detalla la dueña del establecimiento.

Plato estrella

Un ejemplo de ello, es el plato de sashimi con ostras que con una combinación de hielo seco generan un vapor que aumenta el ambiente del local a otro nivel.

Plato de sashimi con ostras en Mori. E.E Zaragoza

Mori, que significa 'bosque' en Chino, sigue una estética fiel a su nombre. Prueba de ello son las decenas de plantas que decoran el local, dándole una sensación más acogedora.

El restaurante lleva poco más de una semana en funcionamiento en el número 27 de avenida de las Torres y ya es todo un éxito. Sea la hora que sea, decenas de personas esperan en las puertas para probar la nueva oferta de sushi en el barrio.

"De momento estamos probando y acostumbrándonos poco a poco al ritmo de la zona. Por eso, hasta que no estemos con la plantilla completa, no podemos hacer reservas ni llenar a tope. Queremos, ante todo, dar el mejor servicio posible para que la gente vuelva", asegura Gloria.

Otro de los platos estrella son sus nigiris flambeados de salmón, atún y pez mantequilla combinados con salsa teriyaki, queso philadelphia o pistacho.

Nigiris de Mori, el nuevo restaurante de comida asiática en Zaragoza. E.E Zaragoza

Clientes de barrio

La ubicación del local no es casualidad. En el otro local que tienen en Zaragoza, Suki, notaban que "muchos de los clientes venían desde las Fuentes o San José". Una demanda por la que decidieron apostar.

Comenzaron a buscar un espacio en el barrio donde poder abrir el segundo negocio. "Un día pasábamos delante del hotel Bostón y vimos que este local estaba en venta. La ubicación era perfecta porque, además de los clientes del barrio, también daríamos oferta a los que se alojaran enfrente", analiza la joven.

Cuenta que el establecimiento llevaba 15 años cerrado, "con todo lo que eso conllevaba de obras". "Antiguamente era un Wok, pero todo estaba super viejo y tuvimos que darle un lavado de cara total", concluye.

Mori cuenta con una extensa carta con todo tipo de comida asiática, "no solo sushi". "Ofrecemos de todas las comidas, no solo japonesa, sino una comida más oriental, de wok, arroces, sushi, planchas, marisco, etc.", enumera Gloria.

El precio del menú es de 16,95 euros por persona para comidas entre semana, por las noches asciende a 22,95 y en festivos y fin de semana a 24,95. Para los niños, la carta tiene un coste de 12,95.