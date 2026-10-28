Entró en vigor: los trabajadores con antigüedad en la empresa tienen un permiso de hasta 100 horas para formarse

Más de 1 millón de personas compaginan su trabajo con estudios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se les conoce popularmente como 'Sísís', porque sí que estudian y sí trabajan.

No obstante, como advierte el refranero popular, "quién mucho abarca…poco aprieta", haciendo referencia a que compaginar ambas obligaciones puede convertirse en todo un quebradero de cabeza.

Por ello, conocer tus derechos laborales y saber hacerlos valer resulta una herramienta fundamental para mejorar la conciliación laboral del empleado.

En este sentido destaca un permiso ignorado por la gran mayoría de trabajadores. Se trata de un permiso de formación que puede solicitarse a coste cero, sin perder retribución ni tener que compensar posteriormente las horas aprovechadas.

Concretamente, aparece regulado en el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores.

"Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo", señala la norma.

Es decir, aquellos trabajadores con al menos 1 año de antigüedad tienen derecho a un permiso de 20 horas al año para formarse.

Eso sí, la formación en cuestión debe estar "vinculada con la actividad de la empresa".

Hasta 100 horas de permiso

Además, aquellos empleados con antigüedad suficiente pueden disfrutar de un periodo mayor de este permiso.

Estas horas son "acumulables por un periodo de hasta 5 años", fija la normativa.

En sentido estricto, esto significa que aquel empleado que no hubiera disfrutado de este permiso otro año laboral, puede ponerse con un permiso total de 100 horas (20 anuales por cada 5 años sin disfrutar).

Otros permisos de formación

Asimismo, hay otra serie de permisos que abarcan diferentes realidades formativas del empleado.

En dicho artículo 23, en su primer apartado, se reconocen los siguientes derechos:

Derecho a asistir exámenes, optar al teletrabajo o elegir su turno cuando se curse un estudio con el que se obtenga un título académico o profesional.

cuando se curse un estudio con el que se obtenga un título académico o profesional. Adaptar su jornada para asistir a cursos de formación profesional.

para asistir a cursos de formación profesional. Asistir a cursos para el perfeccionamiento profesional reservando su puesto concreto de trabajo.

reservando su puesto concreto de trabajo. Finalmente, si se modifica el puesto de trabajo, tendrán derecho a la formación pertinente para adaptarse a este.

En definitiva, estudiar y trabajar no tiene por qué ser una carrera de obstáculos y conocer tus derechos puede darte las horas que necesitas para avanzar sin dejar nada atrás.