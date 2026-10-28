Entró en vigor: los propietarios que no estén al corriente de pago pueden participar en las juntas pero no podrán votar

Cuando pensamos en comunidades de vecinos es inevitable que nos vengan imágenes a la cabeza de series como ‘Aquí no hay quién viva’ o ‘La que se avecina’.

Y es que, en muchas ocasiones el dicho de “compartir es vivir” es todo lo contrario.

Una de las situaciones que más generan tensión en las comunidades de propietarios es cuando hay uno o varios morosos.

No obstante, al contrario de lo que dice la lógica, este tipo de inquilinos conservan ciertos derechos, incluso pueden tener mucho por lo que seguir luchando en las juntas de vecinos.

"Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto", señala el art. 15 de la Ley de Propiedad Horizontal.

En otras palabras, el propietario con deudas comunitarias no tiene derecho a voto en las juntas pero sí puede participar en sus decisiones.

Además, la junta debe dejar por escrito, en el acta, qué propietarios no pudieron votar por estar morosos.

A fin de cuentas, ni esa persona ni su porcentaje de propiedad se tienen en cuenta al calcular si se ha alcanzado la mayoría necesaria.

¿Cómo evitar perder el derecho a voto?

Para conservar o recuperar este derecho a votar en las juntas, la Ley de Propiedad Horizontal explica que hay diferentes maneras de conseguirlo:

Pagar todas las deudas vencidas con la comunidad.

todas las deudas vencidas con la comunidad. Impugnar judicialmente la deuda, es decir, consiste en discutir ante un juez que no la debes o que su cuantía es incorrecta.

la deuda, es decir, consiste en discutir ante un juez que no la debes o que su cuantía es incorrecta. Consignar judicial o notarialmente el dinero adeudado. Consiste en depositar la cantidad en cuestión para demostrar que estás dispuesto a pagar mientras se resuelve el conflicto.

Otras consecuencias

Más allá de perder el derecho a voto, la ley dota a la comunidad de ciertos mecanismos de actuación para enfrentar la morosidad en el edificio.

Primero, puede imponer intereses de demora a la cantidad adeudada por el propietario, pudiendo ser superiores al interés legal del dinero.

Asimismo, pese a no poder prohibir la entrada y acceso a su propia vivienda, sí puede imponer restricciones en el uso privativo de ciertos elementos comunitarios, como puede ser la negativa a usar la piscina o gimnasio de la comunidad, en el caso de que hubiera.

Si el diálogo no da resultado, la comunidad puede dar un paso más y acudir a la vía judicial mediante un procedimiento monitorio, una herramienta eficaz para reclamar las cuotas impagadas sin alargar innecesariamente el proceso.

Y si la deuda sigue sin saldarse, la reclamación puede llegar al embargo de bienes, incluido el inmueble, siempre que se cumplan los requisitos legales.

En definitiva, deber dinero en una comunidad no te quita la silla en las juntas... pero tampoco garantiza no sentarse en el banquillo de un juzgado.