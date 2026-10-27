Ignacio, abogado: "Se han aprobado dos nuevas bajas médicas que entran en vigor a partir del 1 de diciembre"

Según los datos de la Seguridad Social, hay una media de 55,1 empleados de baja médica por incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores.

En otras palabras, el 5,5% de los empleados tiene una baja activa.

Se trata de una situación habitual en el ámbito laboral. Cuando la salud interfiere en el desempeño de las funciones profesionales, solicitar una baja médica puede convertirse en una necesidad.

Sin embargo, las causas que permiten acogerse a esta medida están a punto de ampliarse. Así lo advierte el abogado laboralista Ignacio De la Calzada (@laboral_tips), quien señala que pronto entrarán en vigor dos nuevos supuestos de incapacidad temporal.

"Se acaban de aprobar dos situaciones de baja médica, pero mucho cuidado, que es para aquellas que empiecen a partir del 1 de diciembre", explica.

Nuevas bajas médicas

En concreto, el especialista se refiere al Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales.

La primera medida contempla a las trabajadoras que sufran trastornos menopáusicos limitantes. No obstante, esto no significa que la menopausia dé derecho automáticamente a una baja médica.

"La patología debe estar identificada médicamente y debe impedir trabajar", aclara De la Calzada.

El segundo supuesto está dirigido a las víctimas de violencia ejercida por su pareja o expareja, incluso "aunque no hayan convivido". En estos casos, según explica, las lesiones también deben quedar debidamente acreditadas.

¿Cuánto se cobra durante estas bajas?

El abogado laboralista también detalla las condiciones económicas de estas situaciones de incapacidad temporal, así como los porcentajes de la base reguladora que corresponden en cada etapa.

La prestación se distribuiría de la siguiente manera:

El día de la baja: el salario corre a cargo de la empresa.

Del día siguiente al día 20: se percibe el 60 % de la base reguladora.

A partir del día 21: la prestación asciende al 75 % de la base reguladora.

Además, para acceder a estas bajas no se exigiría haber cotizado previamente durante 180 días.

"Normalmente para poder cobrar una baja médica tienes que haber trabajado 6 meses. En este caso no hace falta y la empresa paga el salario desde el día de la baja", cuenta.

Estas nuevas bajas amplían la protección laboral en situaciones concretas, aunque no se concederán automáticamente. Para acceder a ellas, será necesario acreditar las circunstancias médicas o las lesiones, con unas condiciones económicas específicas y sin exigir 180 días de cotización previa.