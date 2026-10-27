Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una imagen de archivo. EFE

Ya entró en vigor: los trabajadores con horarios de las 22:00 a las 6:00 "tendrán una retribución específica"

El trabajo nocturno es uno de esos asuntos que dividen opiniones entre los trabajadores.

Mientras algunos prefieren estas jornadas por la posibilidad de obtener una mayor retribución, otros priorizan su vida personal y optan por los horarios diurnos. Pero, ¿qué dice la ley al respecto?

El Estatuto de los Trabajadores considera trabajador nocturno a quien realiza su jornada entre las 22:00 y las 6:00 horas, así como a quien dedica al menos tres horas de su jornada diaria a esa franja horaria.

Debido a las consecuencias negativas que puede tener prolongar este tipo de horarios, la normativa reconoce una serie de derechos específicos para estos empleados.

Uno de los más conocidos es el derecho a una retribución específica por el trabajo nocturno, aunque su aplicación depende de las condiciones salariales y de lo establecido en el convenio colectivo.

"El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos", recoge el art. 36.2 del Estatuto.

En otras palabras, trabajar de noche puede dar derecho a cobrar un complemento salarial o a recibir una compensación en forma de descanso.

Sin embargo, no corresponde un plus adicional si el salario ya contempla expresamente la naturaleza nocturna del puesto o si se ha pactado compensar esas horas con descansos.

Llevado a la práctica, si un empleado trabaja de 22:00 a 06:00 en una fábrica y su convenio establece un plus de nocturnidad de 2,50 euros por hora, la empresa deberá abonarle ese importe por las horas nocturnas que correspondan.

La situación cambia si se trata de un puesto de seguridad nocturna cuyo salario ya incluye expresamente la compensación por trabajar durante esas horas.

En tal caso, no procedería añadir otro plus por el mismo concepto.

Plus por nocturnidad

La cuantía de esta retribución puede variar considerablemente en función del sector y del convenio colectivo aplicable. En algunos casos, la diferencia puede resultar especialmente significativa.

A modo de ejemplo, estos son algunos de los complementos que pueden encontrarse en distintos ámbitos profesionales:

Sector del metal : suele aplicarse un incremento del 25 % sobre el salario de convenio o un importe fijo por hora, que puede rondar los 2,20 euros en determinadas zonas, como Madrid.

: suele aplicarse un incremento del 25 % sobre el salario de convenio o un importe fijo por hora, que puede rondar los 2,20 euros en determinadas zonas, como Madrid. Comercio y alimentación : el complemento puede situarse entre el 20 % y el 30 % del salario base.

: el complemento puede situarse entre el 20 % y el 30 % del salario base. Sanidad : la retribución adicional puede oscilar entre el 20 % y el 25 %, ya sea mediante un porcentaje o una cantidad fija.

: la retribución adicional puede oscilar entre el 20 % y el 25 %, ya sea mediante un porcentaje o una cantidad fija. Seguridad privada y panaderías: en muchos casos, la compensación por nocturnidad está integrada en el salario base, al tratarse de actividades que pueden desarrollarse de noche por su propia naturaleza.

En cualquier caso, antes de dar por hecho que corresponde una cantidad concreta, conviene consultar el convenio colectivo aplicable.

Es ahí donde pueden encontrarse las condiciones específicas de cada actividad y, en el caso de haberlas, siempre mejoran las condiciones generales del Estatuto, nunca lo empeoran.