Daniel, alcalde de un pueblo de Teruel: "Limitamos las viviendas turísticas al 5% para que la gente se pueda quedar a vivir"

La falta de vivienda no es un problema exclusivo de las grandes ciudades.

En algunos pueblos, el turismo también dificulta que los vecinos encuentren una casa en la que vivir durante todo el año.

Es el caso de Albarracín, en Teruel, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas medidas para aumentar la oferta residencial y evitar que las familias tengan que marcharse por no encontrar un hogar.

Con poco más de 1.000 habitantes y una economía muy vinculada al turismo, el municipio busca mantener su atractivo sin que las viviendas destinadas a visitantes reduzcan las opciones de alquiler para los residentes.

"En el medio rural el problema de la vivienda afecta más. Nosotros no estamos aplicando una sola medida, sino un conjunto de actuaciones para favorecer los alquileres de larga estancia y la compra de vivienda en propiedad, evitando que la gente se tenga que ir por falta de un hogar", explica el alcalde, Daniel Úbeda, a El Español de Aragón.

Viviendas turísticas al 5%

Una de las principales actuaciones del Consistorio es limitar las viviendas de uso turístico al 5 % del parque residencial del municipio mediante su Plan General.

El objetivo es regular esta actividad y reservar más opciones para quienes buscan una vivienda habitual.

"No prohibimos las viviendas turísticas, las regulamos. Lo que nos interesa, cuando la cuota turística ya está cubierta, es garantizar alquileres de larga estancia", matiza el alcalde.

El Ayuntamiento también prevé bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los propietarios que formalicen nuevos contratos de alquiler de larga duración. Además, prepara ayudas para cubrir seguros de impago, con la intención de animar a poner en el mercado viviendas vacías o segundas residencias.

Más de 30 viviendas

Albarracín aspira a disponer de alrededor de 30 nuevas viviendas residenciales entre 2027 y 2028. Para conseguirlo, el plan municipal combina la rehabilitación de inmuebles públicos con nuevas promociones.

El Ayuntamiento ya ha terminado las obras de dos viviendas municipales, que están habitadas, y prevé rehabilitar otras seis. A esta iniciativa se suman 12 viviendas de alquiler asequible promovidas por Suelo y Vivienda de Aragón, cuyas obras se han adjudicado por 2,39 millones de euros.

También se tramita una modificación del Plan General para desarrollar un bloque de unas ocho viviendas destinadas a la venta, con criterios sociales similares a los de la vivienda protegida. El Consistorio estudia, además, poner a disposición de los vecinos entre tres y cuatro parcelas para construir su primera residencia.

Ayudas de 1.200 euros por nacimiento

La vivienda es una de las piezas de la estrategia municipal, pero no la única. Albarracín también quiere facilitar que las familias puedan desarrollar su vida en el pueblo y cuenta con escuela infantil, colegio, instituto, biblioteca, piscina de verano, pistas de pádel y complejo deportivo.

"De servicios la verdad es que estamos muy bien. Tenemos escuela de educación infantil, colegio e instituto, tenemos biblioteca, piscina de verano, pistas de pádel, complejo deportivo...", comenta Úbeda.

Entre las medidas de apoyo a las familias figuran un servicio de comedor en la escuela infantil y las ayudas por nacimiento. El Ayuntamiento aporta 600 euros con fondos propios, que se suman a otros 600 de la Diputación Provincial.

"Hemos puesto ese servicio de comedor, ayudas a la natalidad, aparte de las de la Diputación Provincial, que son 600 euros, nosotros aportamos otros 600 con fondos propios y los niños de Albarracín pues tienen 1.200 euros al nacer.", explica Úbeda.

El municipio pretende completar esta estrategia con la dinamización de su polígono industrial para atraer pequeñas y medianas empresas y diversificar la economía más allá de la hostelería.

"De nada sirve atraer nuevos pobladores si no cuidamos a los que ya están. Albarracín tiene los servicios preparados para acoger a estas nuevas familias; solo necesitábamos garantizarles un techo donde echar raíces", concluye el alcalde.