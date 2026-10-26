Estos son los pueblos que compiten por la iluminación navideña de Ferrero Rocher: hay dos aragoneses

Ferrero Rocher, vuelve a encender la ilusión de la Navidad con la llegada de la edición de oro de "Juntos Brillamos Más".

Esta iniciativa, que este año celebra su decimotercera edición, marca un hito al reforzar el compromiso de la marca con los pueblos de España y dar, por primera vez, un paso histórico: ampliar a 34 los municipios que competirán por su iluminación navideña, con dos candidaturas por cada comunidad autónoma.

En Aragón, la competición adopta la forma de un vibrante cara a cara autonómico entre Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza).

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el poder de decisión recae por completo en la ciudadanía.

Ya se puede dar apoyo a las candidaturas a través de este enlace.

Se trata de un duelo directo que apela a la identidad, las raíces y el orgullo aragonés, en el que vecinos, visitantes y amantes de la tierra tendrán en sus manos la elección de cuál de estas dos emblemáticas localidades se convertirá en la representante oficial de Aragón en la siguiente fase de la competición.

Albarracín, declarado Monumento Nacional en 1961, enamora con sus casas de tonos rojizos, sus empinadas calles de piedra y la muralla que rodea su casco antiguo.

Por su parte, Daroca conserva un impresionante recinto amurallado que llegó a contar con más de un centenar de torres, con la Puerta Baja como emblema, además de una profunda tradición ligada a los Sagrados Corporales.

Pueblos

Los pueblos que competirán en la decimotercera edición de “Juntos Brillamos Más” son: