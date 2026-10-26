El pueblo medieval más bonito para recorrer a pie y conocer su casco histórico declarado Monumento Histórico Artístico

España no se entiende sin sus pueblos.

Existe una asociación que reconoce los más bonitos del país. Aragón cuenta con muchos de ellos como Albarracín, Aínsa o Beceite; sin embargo, hoy viajamos fuera de nuestras fronteras para conocer un rincón que merece una escapada.

Hablamos de Morella, en Castellón. Su silueta, con las murallas abrazando la montaña y el castillo en lo más alto, aparece en la carretera como una postal medieval.

La localidad, en la comarca de Els Ports, es una buena opción para quienes buscan una escapada con historia, arquitectura y naturaleza.

Su casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, conserva buena parte del trazado que ha marcado la vida de la población durante siglos.

Basta cruzar una de sus puertas para encontrarse con calles empedradas, casas señoriales y rincones que merece la pena descubrir a pie.

Qué ver en Morella

La primera parada es el castillo de Morella, levantado sobre una formación rocosa que domina tanto el pueblo como las montañas de alrededor.

La fortaleza ha tenido un papel estratégico a lo largo de distintas épocas y conserva huellas de su pasado. La subida requiere algo de esfuerzo, pero desde la parte alta se obtienen unas vistas privilegiadas del entorno.

Castillo de Morella. E.E

De vuelta al casco histórico, la visita continúa en la basílica arciprestal de Santa María la Mayor, uno de los edificios más destacados del gótico valenciano.

Sus dos portadas, la de los Apóstoles y la de las Vírgenes, llaman la atención desde el exterior. Dentro, uno de sus elementos más singulares es la escalera del coro, junto con el órgano monumental.

También merece la pena detenerse en las torres de San Miguel, una de las entradas más reconocibles de la ciudad, y recorrer la calle Blasco de Alagón, con sus soportales y edificios históricos.

El antiguo convento de San Francisco y las murallas completan una visita en la que el patrimonio aparece prácticamente a cada paso.

Iglesia Arcipestral de Santa Maria en Morella. Turismo de Valencia

Quienes dispongan de más tiempo pueden acercarse a Morella la Vella, donde se conservan pinturas rupestres que forman parte del arte rupestre del arco mediterráneo declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La primavera y el otoño son buenas épocas para recorrer sus calles y explorar los paisajes de Els Ports. Eso sí, conviene llevar calzado cómodo: las cuestas y los escalones forman parte de la experiencia.

Qué comer en Morella

Una escapada a Morella también pasa por sentarse a la mesa.

La cocina local está ligada a los productos de la zona y a la tradición de montaña.

Entre sus especialidades figuran la cecina, los quesos artesanos, los embutidos y las croquetas morellanas.

Para terminar, conviene dejar sitio para los flaons, unos dulces tradicionales rellenos de requesón y almendra.

"Se preparan con una masa muy especial, aromatizada con aguardiente, y un relleno que se prepara con requesón, un producto muy típico de Morella, y almendra. ¡La verdad es que la combinación de ingredientes de los flaons de Morella suena absolutamente deliciosa!", aseguran desde el departamento de turismo de la localidad.

En esta temporada otoñal, al igual que en Aragón, la trufa negra y las setas tienen un lugar destacado en la gastronomía de la comarca.

Morella se disfruta mejor sin prisas, alternando las visitas monumentales con un paseo por sus calles y una parada para probar la cocina local.