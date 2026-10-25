Entró en vigor: los trabajadores con turno de 22:00 a 6:00 "no podrán realizar horas extraordinarias"

Durante el año 2025, el 10,8% de la población ocupada en España trabajó en jornada nocturna.

Al contrario de lo que muchos piensan, trabajar en este horario no es del todo color de rosa.

Muchos empleados a turnos prefieren este tipo de jornadas porque llevan asociada una retribución mejor.

No obstante, no es ningún secreto para nadie que trae consigo innumerables consecuencias para la salud. Desde trastorno del sueño, problemas digestivos, o incluso alteraciones inmunitarias (como la alteración de las defensas).

En contraposición, el Estatuto de los Trabajadores controla este tipo de horarios con normas tajantes que las empresas deben cumplir sí o sí.

Primero de todo, especifica qué "se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana". Además, aquellos que realicen un mínimo de 3 horas en esa franja horaria (de las 22:00 a las 6:00) también se considerarán trabajadores nocturnos.

Límite horario y sueldo

Su jornada de trabajo "no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días", recoge el art. 36.1 del Estatuto.

Por ejemplo, si un trabajador de una fábrica en un periodo de 15 días trabaja 10 noches de 9 horas y 5 de 6 horas, hace un total de 120 horas que, haciendo el promedio con los 15 días trabajaría una media diaria de 8 horas.

Es decir, cumple con la legalidad.

Además, la norma va un paso más allá, estableciendo directamente que dichos empleados “no podrán realizar horas extraordinarias”.

Volviendo al ejemplo anterior, la ley no prohíbe hacer 9 horas un día concreto; prohíbe que la media de los 15 días supere las 8 horas.

Por otro lado, uno de los pocos beneficios asociados en este tipo de jornadas tiene que ver directamente con el dinero.

Así lo estipula el Estatuto, al disponer que los trabajadores nocturnos "tendrán una retribución específica".

Esta compensación suele regularse en los convenios colectivos e incluirse directamente en la nómina, aunque también puede acordarse la compensación del trabajo nocturno mediante períodos de descanso.

Lo más común es un incremento de entre el 20% y el 30% sobre la hora ordinaria o el salario base. Por ejemplo, en los convenios de la hostelería y sanidad suele ser de un 25%.

Multas de hasta 7.500 euros

Incumplir este tipo de reglas en materia de tiempo de trabajo, descansos y jornada laboral puede ser interpretado como una infracción grave de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas que llevan asociadas estas infracciones, según el art. 40 de dicha ley, abarcan de los 751 a los 7.500 euros de multa para la empresa.