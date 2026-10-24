Ya entró en vigor: el trabajador que siga estudiando tendrá "preferencia a elegir su turno de trabajo"

Se les conoce como 'Sísís' porque sí que estudian y sí trabajan.

Según los últimos informes, aproximadamente un millón de personas en España compaginan sus estudios con un trabajo.

Ya lo dicen los padres…"hay que seguir formándose". Aunque, en estos casos, siempre se corre el riesgo de perder la escasa conciliación que llevan consigo estos horarios.

No obstante, este tipo de empleados tiene ciertos beneficios amparados por la máxima ley laboral en España, el Estatuto de los Trabajadores.

Como solución al solapamiento de ambas obligaciones, la normativa establece que "el trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia", dicta el art. 23.1.

En otras palabras, estos trabajadores pueden escoger su turno, pedir teletrabajo o pedir el permiso correspondiente para ir a hacer exámenes.

Eso sí, para poder acceder a este derecho debe cursar "con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional".

Es importante destacar que estos beneficios no suponen una rebaja de sueldo. La empresa no puede imponer ningún tipo de compensación al trabajador estudiante.

Otros beneficios

Asimismo, para aquellos empleados que no cursen estudios que finalicen en un título académico, existen otro tipo de derechos.

Si por ejemplo tienes que asistir a cursos de formación profesional, puedes solicitar la adaptación de la jornada ordinaria.

Imagina que trabajas en una tienda de 9:00 a 17:00, pero estás haciendo un curso de formación profesional cuyas clases son de 16:00 a 19:00. En ese caso, puedes solicitar a tu empresa una adaptación de tu jornada laboral, por ejemplo, entrar antes y salir antes.

Además, también tendrán derecho a "la concesión de los permisos oportunos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo" y, en el caso de que la formación esté relacionada con el puesto, esta correrá a cuenta de la empresa.

Finalmente, los empleados con mínimo un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales para formación.

Siempre que esté vinculada con la actividad de la empresa, claro está.

En definitiva, estudiar y trabajar al mismo tiempo no tiene por qué ser una misión imposible.

Conocer tus derechos y saber cómo ejercerlos ante tu empresa puede marcar la diferencia entre tener que elegir entre tu futuro profesional y tu presente laboral, y encontrar la manera de hacer compatibles ambos.