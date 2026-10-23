Patricia Serrano, responsable de Sostenibilidad Económica en AECC y Susana Lorenzo, directora del Área Corporativa ODVending. E.E

La compañía destina cinco céntimos de cada café a la asociación y ha aumentado sus servicios un 13%.

ODVending convierte cada café en un gesto solidario contra el cáncer de mama y suma a siete empresas a esta causa

ODVending ha puesto en marcha junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zaragoza una campaña solidaria para apoyar la investigación y la lucha contra el cáncer de mama.

La iniciativa, que se desarrolla del 7 de octubre al 7 de noviembre, convierte cada gesto cotidiano en una oportunidad para colaborar en esta causa.

Bajo el lema "Cada café cuenta", la campaña cuenta con la participación de siete empresas.

Durante un mes, cinco céntimos de cada café dispensado en las máquinas adheridas están destinadas a la asociación, con el objetivo de contribuir a su labor y dar visibilidad a la importancia de la prevención y el acompañamiento a pacientes y familiares.

La colaboración surgió del encuentro entre Susana Lorenzo, directora del Área Corporativa de ODVending, y Patricia Romero, responsable de sostenibilidad económica de AECC, que vieron la oportunidad de realizar una iniciativa conjunta.

“Buscábamos que en la rutina de miles de personas estuviera presente una causa tan importante como esta”, explica Lorenzo.

Para dar a conocer la campaña, ODVending ha personalizado las máquinas de café con un vinilado que busca llamar la atención de los usuarios y acercarles el mensaje solidario.

La compañía, además, ha propuesto a las empresas colaboradoras informar a sus trabajadores para que conozcan la iniciativa y sean conscientes de que cada café contribuye a la causa.

Una acogida positiva

La respuesta inicial ha sido positiva. Según los datos facilitados por la compañía, los servicios de café han aumentado un 13%.

Para garantizar la transparencia, la empresa utiliza un sistema de telemetría que permite conocer en tiempo real las ventas que se han realizado en cada máquina.

“Es una conexión directa con la máquina, de forma que sabemos en cada momento lo que se vende”, explica la responsable de ODVending.

Este sistema permite realizar un seguimiento de las consumiciones y controlar la aportación vinculada a la campaña solidaria.

La iniciativa no sólo busca recaudar fondos, sino acercar a los trabajadores la labor de la Asociación.

La entidad ofrece apoyo psicológico, social y nutricional a las personas con cáncer y a sus familias, además de impulsar la investigación y desarrollar acciones de prevención.

“Trabajar en equipo con las empresas nos permite llegar más lejos y a más personas”, destaca Patricia Romero.

Las máquinas incorporan también un código QR que permite consultar los servicios de la asociación y conocer cómo acceder a ellos.

De esta forma, la campaña combina la aportación económica con la sensibilización y la difusión de información útil.

Con esta iniciativa, ODVending apuesta por la colaboración empresarial como una vía para apoyar causas sociales y demuestra cómo cada pequeño gesto diario puede contribuir a una labor de mayor alcance.

La compañía permanecerá activa hasta el 7 de noviembre.