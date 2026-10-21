Nuria, abogada: "Uno de los mayores errores al aceptar una herencia es no solicitar los movimientos bancarios"

En España se registraron más de 55.000 renuncias a herencias en el año 2025, según datos del Consejo General del Notariado de España.

Y es que, aceptar una herencia sin saber exactamente el monto total de los activos y pasivos de la misma puede ser, en muchas ocasiones, una misión suicida.

Según la abogada experta en herencias Nuria Ocaña, "uno de los mayores errores que puede cometer un heredero es no solicitar los movimientos de las cuentas bancarias del fallecido", afirma en sus redes sociales.

Según explica, este trámite resulta imprescindible para detectar posibles donaciones encubiertas, retiros de efectivo o movimientos patrimoniales que deban incorporarse al caudal hereditario.

Este derecho está recogido en el artículo 661 del Código Civil, que establece que los herederos suceden al fallecido en todos sus derechos desde el momento de su muerte.

Por tanto, se puede solicitar y obtener la misma información a la que él habría tenido acceso en vida.

"Esto significa que, acreditando tu condición de heredero, el banco debe entregarte el certificado de posiciones a fecha de fallecimiento, los movimientos posteriores a la muerte, y también los movimientos anteriores", confirma la especialista.

Eso sí, matiza que no debe tratarse de una solicitud al azar, "debe concretarse".

No sólo viene recogido en el Código Civil, "el Tribunal Supremo ha reconocido que los herederos tienen que tener derecho a obtener esa información bancaria. Muchos lo desconocen y cambia por completo el reparto de una herencia", afirma.

@nuria.ocanaperez Tu padre fallece y tenía cuentas en el banco. ¿Tienes derecho a saber qué movimientos hizo antes de morir? Sí, y hay más información de la que crees. Muchas personas creen que, al fallecer el titular de una cuenta, el banco solo tiene que informarte del saldo. Pero tu derecho como heredero va más allá. Según el artículo 661 del Código Civil, los herederos suceden al fallecido en todos sus derechos desde el momento de la muerte, por lo que estás legitimado a obtener la misma información que se le habría facilitado a él en vida. Esto significa que, acreditando tu condición de heredero, el banco debe entregarte el certificado de posiciones a fecha de fallecimiento, los movimientos posteriores a la muerte, y también los movimientos anteriores, aunque aquí las entidades no están obligadas a dar toda la operativa histórica sin más: la solicitud debe concretarse. Para pedir esta información necesitarás el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad, el testamento o, en su defecto, la declaración de herederos, y tu documento de identidad. Y ojo: tener esta información no es lo mismo que poder disponer del dinero. Para eso hará falta además la partición de la herencia y acreditar el pago o la exención del Impuesto de Sucesiones. El banco no puede limitarse a darte el saldo. Como heredero, tienes derecho a la misma información que tenía el fallecido. Si estás en una situación de herencia complicada, escríbeme al 644993593 y lo vemos juntos. ♬ sonido original - Abogada familia. Nuria Ocaña

Información

En concreto, el Banco de España marca una serie de movimientos bancarios que los herederos pueden solicitar:

El certificado de posiciones del cliente fallecido. Es un trámite gratuito.

del cliente fallecido. Es un trámite gratuito. Los movimientos habidos en las cuentas con posterioridad a la fecha del fallecimiento , sin comisiones.

, sin comisiones. Los movimientos en las cuentas de aproximadamente un año antes del fallecimiento de tal forma que se permita a los herederos el cumplimiento con el pago de impuestos .

en las cuentas de aproximadamente antes del fallecimiento de tal forma que se permita a los herederos el cumplimiento con el . Copia de los contratos bancarios, de financiación, avales o tarjetas en vigor.

Además, se pueden solicitar los movimientos de más de un año de antigüedad, aunque el banco puede cobrar una comisión por su emisión si están muy alejados en el tiempo.

Acreditar que se es heredero

Para poder acceder a este tipo de información, se debe acreditar la condición de heredero.

Para ello, puedes presentar documentos como el certificado de defunción expedido en el Registro Civil, el certificado de actos de última voluntad y una copia autorizada del testamento.

En definitiva, antes de aceptar una herencia a ciegas, conviene tener en cuenta más datos aparte del saldo en la cuenta o el patrimonio total del fallecido.