Hiba, pastelera: "Lo hemos pasado muy mal con las obras del Coso, perdemos todos los días el 50% de las ventas"

Desde que el pasado 26 de mayo la maquinaria entró en el Coso, en Zaragoza, los comercios de la zona han notado un descenso de las ventas "muy fuerte".

Así lo explica Hiba Zidor, responsable de la pastelería Hojaldres, ubicada en el número 92 de la vía. La trabajadora asegura que han sido "meses muy complicados", en los que han tenido "un 50% de facturación diaria menos".

"Lo estamos pasando muy mal. Si lo habitual es que saquemos unos 800 euros al día se nos queda en la mitad", declara.

Eso sí, estos Pilares han sido en este negocio algo así como un ligero respiro ya que, por lo menos este mes, "lo han salvado las Fiestas".

Y es que no hay fiesta de Aragón sin un buen postre. San Valero tiene su roscón, San José su Vara, Todos los Santos los Huesos y la Virgen del Pilar su manto.

Raro es el día 12 sin este típico postre en honor a la patrona de la ciudad. El dulce está hecho principalmente de los siguientes ingredientes: hojaldre, nata o crema y azúcar glas para decorar.

Aunque, como todo, hay recetas de todos los tipos y depende mucho del obrador. Las de Hojaldres, que este año han innovado el postre con crema de pistacho o lotus, han superado incluso las cifras del año pasado.

Hiba calcula que durante estas Fiestas del Pilar han vendido alrededor de 500 mantos pequeños y entre 150 y 200 grandes.

Una cifra que ha supuesto una "sorpresa muy positiva" para el establecimiento, especialmente después de estos meses "complicados" por las obras.

La empresa cuenta también con un obrador y una tienda en la calle José Luis Pomarón, número 15. "Es el de toda la vida, donde tenemos una clientela consolidada", explica Hiba.

Clientela fiel

Hace exactamente tres años decidieron dar el salto al centro de Zaragoza con el objetivo de "acercar la pastelería a los clientes del centro de Zaragoza". Y, pese a que no es mucho el tiempo que llevan en la zona, Hiba considera que la clientela "ya es muy fiel" y, en muchas ocasiones, "los que vienen repiten o lo recomiendan a amigos".

Prueba de ello, dice, han sido los festejos. "Nos hemos llevado una gran sorpresa. Hemos trabajado muy bien y es un ejemplo de que la gente está contenta con nuestro producto y vuelve", afirma.

El milhojas sigue siendo el rey de las ventas

Eso sí, aunque los Mantos de la Virgen son uno de los productos estrella durante las fiestas, el milhojas continúa siendo el dulce más vendido de Hojaldres.

Según la responsable, las ventas de este producto han sido incluso superiores a la del resto de dulces. "Es el sello de nuestra pastelería", dice orgullosa.

El local también ha apostado por propuestas diferentes para estas Fiestas, entre ellas unas flores en honor a la Virgen que, según Hiba, "han tenido una buena acogida entre los clientes".

Además, no solo se han atendido pedidos para el día 12 de octubre. El establecimiento ha estado "hasta arriba toda la semana con personas que han acudido a tomar café y postre después de comer, incluso en grupos de hasta doce personas".

"Esto quiere decir que la gente vuelve. Muchos incluso traen a otros amigos", destaca. También han sido muchos los visitantes de fuera de Zaragoza que han querido conocer la pastelería durante su estancia en la ciudad.

"El Pilar no nos va a salvar el año, pero sí el mes", concluye, ante la previsión -"y la incertidumbre"- de que las obras se prolonguen hasta "febrero o marzo". Mientras tanto, desde Hojaldres confían en mantener el apoyo de sus clientes y en que la campaña navideña, otra de las fechas clave para el sector, le de un nuevo empujón a las ventas.