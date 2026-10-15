A la venta una popular heladería de Zaragoza, tras 37 años de historia: "Cerramos por jubilación"

La popular heladería Presco, ubicada en camino de las Torres, en Zaragoza, lleva colgado desde hace unas semanas el cartel de 'se vende'.

Tras 37 años de actividad, los dueños de este conocido negocio en la ciudad han decidido jubilarse y ponerlo a la venta por 225.000 euros para que sean otros los que continúen con esta histórica heladería.

El local se puede adquirir con todo el equipamiento y las instalaciones intactas. Además, en el anuncio ofrecen un periodo de formación de dos a cuatro semanas con la intención de que el negocio continúe como hasta ahora, e incluso se entrega un documento con todos los procesos de fabricación y las recetas exclusivas de la heladería para "asegurar una transición exitosa".

El local se encuentra en un entorno próximo a centros educativos y rodeado de zonas residenciales y comerciales, y cuenta con una superficie aproximada de 225 metros cuadrados. La heladería se distribuye así en varias áreas: espacio de atención al público, obrador, almacén, zona logística y terraza.

37 años de actividad

Uno de los principales atractivos del negocio es su trayectoria. Tras 37 años de actividad, la heladería Presco cuenta con una clientela fiel y una buena reputación en la ciudad, tal y como lo señalan los dueños en el cartel.

La venta incluye la maquinaria y los utensilios necesarios para continuar con la actividad. Entre los equipos principales destaca una mantecadora Carpigiani Labo 60 XPL P, con capacidad de 15 litros por ciclo, y una pasteurizadora Carpigiani Pastomaster 60 Tronic, de 60 litros.

El equipamiento de frío incorpora armarios de congelación de marcas como ISA Labor y Liebherr, además de otros equipos destinados a la conservación de los productos.

En la zona de atención al público, el establecimiento dispone de dos vitrinas Orión, una de 24 cubetas y otra de 12, junto con dos granizadoras Sencotel Freazy. El conjunto se completa con horno, fermentadora, botelleros, arcones de apoyo y mobiliario para el servicio y la sala.

El local permite así mantener una oferta vinculada tanto a la heladería artesanal como a la cafetería.