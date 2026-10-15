Hasta 70.000 euros para pueblos: las ayudas para demoler edificios en ruinas y construir viviendas

El Gobierno de Aragón ha concedido provisionalmente 4.377.875 euros a entidades locales para derribar viviendas y otros inmuebles en mal estado.

Las ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), corresponden a los años 2026 y 2027 y están destinadas a municipios con menos recursos económicos y menor desarrollo territorial.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 4,4 millones de euros, repartidos en dos anualidades: 2,2 millones para 2026 y otros 2,2 millones para 2027.

Cada entidad local puede recibir hasta 70.000 euros, con los que podrá cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable, siempre que justifique debidamente el coste de las actuaciones.

El objetivo es ayudar a los pequeños municipios a eliminar edificios deteriorados que puedan suponer un peligro para los vecinos o para las construcciones cercanas. Además de mejorar la seguridad, estas intervenciones buscan adecentar las calles y recuperar espacios dentro de los cascos urbanos.

Más suelo para construir viviendas

Otro de los objetivos de estas ayudas es facilitar la construcción de nuevas viviendas. En muchos municipios pequeños, la falta de suelo urbano disponible dificulta la llegada de nuevos vecinos. Derribar inmuebles en ruinas puede permitir recuperar parcelas y darles un nuevo uso.

La iniciativa forma parte de la política del Ejecutivo autonómico para hacer frente a la despoblación y se enmarca en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación y en el Fondo de Cohesión Territorial.

Criterios para repartir las ayudas

La convocatoria de este año incorpora cambios respecto a la de 2024.

Entre ellos, se valorará la viabilidad técnica de los proyectos y si los municipios han recibido anteriormente otras ayudas del Gobierno de Aragón.

Con estos criterios, se pretende dar más puntos a las actuaciones que cuenten con el visado del colegio profesional correspondiente y favorecer un reparto de los fondos entre los municipios que permita aprovechar mejor el dinero disponible.