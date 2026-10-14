El pequeño pueblo español ideal para recorrer a pie: un castillo del siglo XI y declarado Conjunto Histórico

Alquézar, en Huesca, combina un casco histórico de origen medieval con uno de los recorridos naturales más conocidos de la zona: la ruta de las pasarelas del río Vero, rodeada de paredes rocosas y vegetación.

El otoño es una buena época para descubrir algunos de los pueblos más bonitos de Aragón.

Las temperaturas invitan a caminar, los paisajes cambian de color y las escapadas rurales se convierten en una oportunidad para desconectar de la rutina.

Entre los destinos que merece la pena tener en cuenta esta temporada destaca Alquézar, una pequeña localidad de la provincia de Huesca que reúne historia, arquitectura y naturaleza.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, este pueblo medieval invita a perderse por sus calles estrechas y empedradas, descubrir sus rincones con siglos de historia y disfrutar de un entorno natural marcado por los cañones del río Vero.

Además, en 2023 fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo dentro de su iniciativa Best Tourism Villages.

Qué ver en Alquézar

Uno de los lugares imprescindibles durante una visita a Alquézar es la colegiata de Santa María la Mayor.

Su historia está ligada a una antigua fortaleza de origen islámico construida en el siglo IX por Jalaf ibn Rasid para frenar el avance de los reinos cristianos del norte.

Alquézar Huesca la Magia

Tras la reconquista cristiana, el recinto fue transformándose hasta convertirse en el conjunto religioso que se puede visitar hoy.

La colegiata conserva huellas de diferentes etapas artísticas, reflejo de los cambios que ha experimentado a lo largo de los siglos.

El patrimonio de Alquézar no termina aquí.

También se conservan tramos de la antigua muralla, una torre albarrana, los restos de una torre cuadrangular y fragmentos de la iglesia románica. Estos últimos forman parte de un claustro del siglo XIV que merece la pena contemplar con detenimiento.

Alquézar. Sergio Padura

Otro de los puntos de encuentro del pueblo es su Plaza Mayor, un buen lugar para detenerse durante el paseo por el casco histórico.

Para conocer mejor la vida tradicional de la zona, también se puede visitar el Museo Etnológico Casa Fabián, ubicado en una vivienda típica del Somontano del siglo XVII. En su interior se muestran costumbres y manifestaciones de la cultura popular de la localidad y de la comarca.

La ruta de las pasarelas de Alquézar

Si el patrimonio histórico es uno de los grandes atractivos de Alquézar, su entorno natural es otro de los motivos para organizar una escapada en otoño.

En esta época, los tonos ocres, amarillos y rojizos transforman el paisaje y acompañan los paseos por los alrededores del pueblo.

Pasarelas de Alquézar. Pasarelas de Alquézar

Una de las mejores formas de descubrirlo es recorrer las conocidas pasarelas de Alquézar, un itinerario circular que permite adentrarse en el último tramo del cañón del río Vero.

La ruta tiene unos tres kilómetros de longitud y un desnivel acumulado de aproximadamente 175 metros.

El recorrido suele completarse en unas dos horas, aunque el tiempo puede variar en función del ritmo y de las paradas.

El itinerario combina roca, agua y antiguas infraestructuras construidas para aprovechar la fuerza del río. Siete tramos de pasarelas facilitan el descenso hacia el Vero y permiten contemplar desde una perspectiva diferente las paredes del cañón.

Durante la caminata se atraviesa el Barranco de la Fuente, donde destacan los pequeños abrigos rocosos y una vegetación adaptada a la humedad y al frescor de estas gargantas. Una vez junto al río, merece la pena acercarse a la cueva de Picamartillo, situada frente a la desembocadura del barranco.

El recorrido continúa por una pasarela metálica instalada junto a la pared rocosa. Más adelante aparecen la antigua presa y los restos de la central hidroeléctrica de Alquézar, testigos del aprovechamiento tradicional del agua.

Desde este punto, los senderistas pueden regresar al pueblo o continuar por otro tramo de pasarelas hasta alcanzar un mirador con vistas de la villa.

¿Se puede hacer la ruta de las pasarelas con niños?

La excursión puede realizarse en familia, pero conviene tener en cuenta algunas cuestiones antes de empezar.

Aunque no es necesario ser un senderista experimentado para plantearse el recorrido, hay que llevar calzado adecuado y seguir las indicaciones del itinerario.

Mochila de porteo. Pasarelas de Alquézar.

La ruta no es apta para carritos de bebé. Si se viaja con niños pequeños que todavía no caminan, es necesario utilizar una mochila portabebés adecuada para el terreno. También conviene llevar agua, algo de comida y prever paradas para descansar.

En otoño, además, los días son más cortos y anochece antes. Por eso, lo más recomendable es comenzar la excursión por la mañana y disponer de tiempo suficiente para completar el recorrido sin prisas.

Como en cualquier ruta de montaña, es importante consultar las condiciones del itinerario antes de salir y adaptar la excursión a la meteorología y a las capacidades de quienes participen.

Un paisaje de cañones

Alquézar se encuentra en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, uno de los espacios naturales protegidos más destacados de Aragón. El parque cuenta con 47.453 hectáreas y una zona periférica de protección de otras 33.286 hectáreas.

Su paisaje está marcado por un macizo prepirenaico de roca caliza, con barrancos profundos, cañones y paredes verticales que el agua ha ido modelando durante miles de años.

Los cañones de Guara Turismo de Aragón

Estas formaciones también ofrecen refugio a numerosas aves rupícolas. Entre las especies que habitan o frecuentan la zona destacan el quebrantahuesos, el buitre leonado, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino y el búho real. En verano también es posible encontrar alimoches.

La combinación de patrimonio medieval y naturaleza convierte a Alquézar en una alternativa para quienes buscan algo más que un paseo por un pueblo bonito. Es un destino en el que se puede dedicar la mañana al senderismo, recorrer después sus calles históricas y terminar la jornada disfrutando del ambiente tranquilo de la localidad.

Cómo llegar

Alquézar se encuentra a unos 48 kilómetros de la ciudad de Huesca.

El trayecto en coche dura aproximadamente 50 minutos, por lo que es una opción para una excursión de un día o para una escapada de fin de semana.

Con su colegiata, sus calles empedradas y la ruta de las pasarelas del río Vero, este pueblo oscense ofrece distintos planes para disfrutar del otoño.

Una visita que combina historia y paisaje y que permite descubrir dos de los grandes atractivos de la provincia: sus pueblos medievales y sus espacios naturales.