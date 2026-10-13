Parfois abre una nueva tienda en pleno centro de Zaragoza: tendrá dos plantas y más de 10 dependientas

"Próxima apertura" se lee en grande bajo la marca de Parfois en un local de paseo Independencia, en pleno centro de Zaragoza.

Dónde estaba ubicado el antiguo Primor que se trasladó hace unos meses a otro local más grande de la misma calle, ya han empezado las obras para acoger a la nueva marca.

Una marca que, por cierto, cuenta con otra tienda justo en frente.

Según ha podido saber este periódico, la empresa cuenta con tener las dos tiendas en funcionamiento en la milla de oro zaragozana.

La nueva tienda de Parfois contará con dos plantas, una de ellas dedicada exclusivamente a la moda.

La cadena portuguesa, siempre ha estado especializada en bolsos y complementos; no obstante, desde hace un tiempo ha abierto su negocio a la moda femenina con diferentes prendas de vestir.

La nueva tienda en Zaragoza, con una planta entera dedicada a la ropa muestra que Parfois ve negocio en el sector.

Además, para poder atender a la clientela y cubrir el espacio, parece ser que se contratarán a unas 16 dependientas para la nueva tienda.

Sin embargo, en la web oficial de la marca no aparecen todavía ofertas de trabajo en Zaragoza.

Se espera que la nueva tienda abra sus puertas en diciembre, de cara a la campaña de Navidad.