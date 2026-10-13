Confirmado por el BOE: así queda el calendario laboral 2027 en Aragón con 9 festivos comunes a toda España

El calendario laboral de 2027 recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En Aragón, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que fija en total doce festivos retribuidos.

Conocer las fechas en las que los trabajadores tienen fiesta es clave para poder organizar escapadas y vacaciones familiares.

A estas jornadas se sumarán después otras dos fiestas de carácter local, que serán propuestas por cada ayuntamiento.

Las fechas deberán comunicarse a la Administración autonómica antes del 15 de octubre de 2026.

Entre las principales novedades del calendario está el traslado al lunes 16 de agosto del descanso correspondiente a la festividad de la Asunción de la Virgen.

El 15 de agosto, fecha habitual de esta celebración, caerá en domingo en 2027.

El calendario incluye también el 23 de abril, San Jorge y Día de Aragón, que el Estatuto de Autonomía establece como festivo laboral en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y que el año que viene caerá en viernes.

Los festivos en viernes o en lunes son ideales para tener un fin de semana largo, que permita hacer alguna salida diferente pudiendo viajar un poco más lejos.

Calendario laboral

Las doce fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable para 2027 en Aragón serán:

1 de enero, Año Nuevo.

6 de enero, Epifanía del Señor.

25 de marzo, Jueves Santo.

26 de marzo, Viernes Santo.

23 de abril, San Jorge, Día de Aragón.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

16 de agosto, en sustitución de la festividad de la Asunción de la Virgen.

12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre, Todos los Santos.

6 de diciembre, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, Natividad del Señor.

Festivos en Aragón 2027. Europa Press

A estos festivos de la comunidad autónoma, cada ciudad deberá añadir dos días más. En Zaragoza, por ejemplo, se espera que sean festivos el 28 de enero (San Valero) y el 5 de marzo.

En 2027, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 1 de enero (Año Nuevo); el viernes 26 de marzo (Viernes Santo); el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos) y el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución), que apunta a ser el puente más largo de 2027 para aquellos trabajadores que puedan librar el martes 7 y enlazar con el festivo del día 8 (Inmaculada Concepción).

Los trabajadores de Zaragoza contarán con otro fin de semana largo, al caer el 5 de marzo en viernes.