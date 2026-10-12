Buscan voluntarios para ayudar en una casa de campo en Zaragoza a cambio de casa y comida gratis

A veces, las vacaciones pueden ser mucho más que unos días de descanso en un entorno idílico.

También pueden convertirse en una oportunidad para conocer gente, participar en proyectos rurales y descubrir otras formas de vida.

No es de extrañar que cada año miles de personas se animen a probar el voluntariado. En España, cerca del 10,5 % de la población mayor de 14 años, unos 4,4 millones de personas, participa en alguna actividad de este tipo.

En este sentido, Worldpackers, una comunidad de voluntariado con más de una década de trayectoria, propone una experiencia diferente cerca de Zaragoza.

La iniciativa invita a colaborar en la rehabilitación y el mantenimiento de una antigua casa rural a cambio de alojamiento y comida gratuitos.

¿En qué consiste el voluntariado?

La experiencia tiene lugar en una antigua casa de campo situada en una zona rural tranquila, a unos 20 minutos en autobús de Zaragoza.

Allí vive y trabaja su propietario, Frank, un escultor irlandés que habla español e inglés con fluidez.

La colaboración requiere dedicar 20 horas semanales a distintas tareas de mantenimiento y mejora de la vivienda. La idea es concentrar el trabajo por las mañanas para dejar el resto del día libre.

Tareas de rehabilitación de la casa. Worldpackers.

"Me gustaría ayuda normalmente por la mañana, durante 4 horas al día, a cambio de un alojamiento cómodo y buena comida. El resto del día, eres libre", explica el propietario.

Entre las tareas previstas figuran pintar y preparar una habitación para huéspedes, blanquear la casa con pintura ecológica a base de cal y realizar pequeños trabajos de mantenimiento.

También habrá que mover leña, podar una hiedra y echar una mano en la ampliación del huerto ecológico de temporada, con labores de siembra, cosecha y cuidado del jardín.

"Nada demasiado difícil, pero muy activo y hay que estar entusiasmado con ello", define el anfitrión.

Huerto de la casa rural. Worldpackers.

Y, por supuesto, no todo es trabajo. En el tiempo libre existe la posibilidad de descubrir Zaragoza, visitar los Pirineos o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la casa y su finca.

¿Qué incluye la experiencia?

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que permite cambiar de aires sin que el alojamiento y la comida supongan un gasto adicional.

Durante la estancia, los voluntarios dispondrán de una habitación privada, con cama y espacio propio. Además, tendrán desayuno, comida y cena gratuitos cada día.

La oferta incluye también acceso gratuito a la lavandería y la posibilidad de utilizar la cocina para preparar sus propias comidas.

Para facilitar la movilidad, habrá bicicletas disponibles y el anfitrión recogerá a los voluntarios a su llegada para trasladarlos hasta la casa.

Además, la vivienda cuenta con conexión a internet de velocidad básica y un espacio de trabajo específico para teletrabajar.

A todo ello se suman dos días libres a la semana.

Requisitos para participar

Para optar a esta experiencia es necesario tener entre 18 y 60 años, disponer de un seguro de viaje válido y contar con un nivel intermedio de español o inglés.

Asimismo, la iniciativa está abierta tanto a personas que viajen solas como a parejas o dúos de voluntarios.

¿Qué opinan quienes ya han participado?

Las valoraciones de anteriores voluntarios son otro de los puntos fuertes de esta propuesta.

La experiencia en la casa rural ha recibido una puntuación de cinco estrellas y acumula comentarios positivos sobre el trato del anfitrión, las tareas y la convivencia.

Una voluntaria ucraniana que participó recientemente reconoce:

"Estaba realmente nerviosa, ya que era mi primera experiencia, pero desde el primer día juntos me sentí como en casa. Tuvimos un excelente horario y el trabajo en sí fue interesante y diferente casi cada día. Aprendí mucho sobre la cultura española y especialmente la gastronomía", cuenta.

Las buenas impresiones también se extienden al anfitrión.

Un joven procedente de México destaca su cercanía y generosidad: "Mi experiencia con Frank fue verdaderamente increíble. Desde el principio fue amable, acogedor y generoso con su tiempo y su conocimiento. Es una persona genuinamente maravillosa".

Si quieres conocer más detalles sobre esta oferta de voluntariado, puedes consultar el anuncio aquí.