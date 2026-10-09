El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: Conjunto Histórico-Artístico y es de los más bonitos de España

Más allá del turismo de masas que atraen zonas como el Pirineo, hay pequeños pueblos en Aragón con mucho por descubrir.

Ejemplo de ello es Cantavieja, una población turolense con aproximadamente 700 habitantes ideal para recorrerla dando un paseo calmado, admirando el lugar.

Su belleza no ha pasado desapercibida en los grandes reconocimientos.

En 2023 entró en la lista "Mejores Pueblos Turísticos" de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y, tan sólo un año más tarde, fue reconocido como el pueblo más bonito de España por este mismo organismo.

Asimismo, su patrimonio le valió el reconocimiento de Conjunto Histórico-Artístico en 1981.

Montaje de Cantavieja. TripAdvisor

Cómo es Cantavieja

Lo primero que sobresale de este municipio es su posición.

Encaramado a 1.300 metros de altura a lo alto de un peñón, vigila desde las alturas la bella comarca del Maestrazgo.

La villa cuenta con una planta casi triangular, dominada por los restos de su castillo (destruido en las guerras carlistas) y rodeada por los restos de una muralla defensiva de la que se puede recorrer 1 kilómetro.

Además, bien merece la pena dar un paseo por su casco antiguo, donde emergen calles empedradas con una marcada esencia medieval que te llevan a zonas como la Plaza Mayor porticada, en el centro del pueblo.

En este destaca el Ayuntamiento gótico, con un característico salón de plenos con artesonado, y la iglesia de la Asunción, del s. XVIII.

Casa consistorial de Cantavieja. Turismo del Maestrazgo.

No es la única iglesia del lugar, también se puede visitar la Iglesia de San Miguel del s. XV. También es de estilo gótico y se encuentra junto a la muralla y al antiguo hospital de Cantavieja.

Asimismo, en el paseo no faltan las casonas blasonadas y edificios solariegos, como Casa Bayle o Casa Novales.

En el otro extremo, dada la importancia que tuvieron las guerras en este territorio, lo recomendable es visitar el Museo de las Guerras Carlistas.

Ubicado en una casa del siglo XVII junto a la oficina de turismo, allí se explica el papel clave del municipio como centro de operaciones del general carlista Ramón Cabrera, el "Tigre del Maestrazgo".

Más allá del patrimonio y su historia, Cantavieja es un punto de partida ideal para recorrer la comarca del Maestrazgo.

Del propio pueblo emergen rutas de senderismo, barrancos, miradores naturales y parajes de monte mediterráneo y alta montaña.

Cómo llegar

Saliendo desde Zaragoza, Cantavieja se encuentra a aproximadamente dos horas y media en coche en un trayecto que recorre 203 km por la Autovía del Ebro.

Mientras, si se parte desde Huesca, el camino aumenta 45 minutos. Es la distancia necesaria para llegar a Zaragoza y continuar el trayecto anterior.

Finalmente, si vas desde Teruel, el tiempo de coche desciende a la hora y veinte minutos en un trayecto de 90 km por la A-226.