Esta marca de cervezas pone la moda aragonesa en el foco con una camiseta inspirada en 1930: precio y dónde comprarla

La moda aragonesa vuelve a estar en el foco, esta vez de la mano de una colaboración entre Cervezas Ambar y la firma deportiva 'Meyba'.

Ambas marcas se han unido para crear una camiseta exclusiva dentro de la nueva propuesta de moda urbana.

La prenda rinde homenaje a la histórica botella de 1930, un envase estrechamente ligado a la identidad de la marca y a sus orígenes.

La propuesta supone el colofón final a la conmemoración de los más de 125 años de historia cervecera de la marca, cuyo hito se celebró el pasado mes de julio.

El diseño de la prenda refleja elementos vinculados a los orígenes de la compañía. En 1900, la fábrica nació bajo el nombre de 'La Zaragozana'.

No fue hasta 1930 cuando el nombre de 'Cervezas Ambar' comenzó a figurar por primera vez en la etiqueta, que conservaba la característica "Z" con forma de espada, heredada de 'La Zaragozana', y sumaba la espiga como símbolo del trigo y de los orígenes del cereal.

Para trasladar este patrimonio a una prenda urbana, 'Cervezas Ambar' se ha aliado con 'Meyba', marca referente a nivel estatal célebre por vestir en el pasado al FC Barcelona, lo que la convertía en "un buen match" para esta colaboración.

La camiseta presenta una paleta de colores en tonos arena, marrón chocolate y toques de amarillo claro, inspirados en el etiquetado original.

En el pecho, junto a los logotipos de 'Cervezas Ambar' y 'Meyba', la camiseta incorpora un parche especial que actualiza el diseño de aquella etiqueta clásica de 1930.

"El mensaje principal es que llevamos más de 125 años haciendo cerveza. Esta fue nuestra primera botella con la ‘Z’ tan característica de Ambar y con la espiga", ha subrayado Miriam Márquez, técnico de e-commerce de 'Cervezas Ambar'.

¿Cómo surge la idea de crear esta camiseta?

El proyecto nace impulsado por la excelente acogida que tuvo la primera camiseta de la compañía cervecera.

Según explica Márquez, hace dos años lanzaron una camiseta inspirada en su primera lata de hojalata de los años 80: "Funcionó muy bien a nivel de venta en el e-commerce y la teníamos agotada desde hace tiempo", ha señalado Márquez.

Ante la constante demanda, la compañía decidió apostar por una "versión 2.0", pero esta vez basada en su botella clásica de 1930.

"Nos lanzamos a hacer esta camiseta porque fue un auténtico éxito la primera que sacamos. Ahora, la recepción de este nuevo lanzamiento está siendo también muy positiva entre el público", ha confesado la técnico de e-commerce de 'Cervezas Ambar'.

La camiseta tiene un precio de 49,99 euros, con gastos de envío incluidos, y se comercializa de forma exclusiva a través de la tienda online oficial de Ambar.

"Al tratarse de una edición limitada, una vez que se agoten las existencias disponibles no se realizará ninguna reposición de stock", ha apuntado Márquez.