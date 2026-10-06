Calles de Torla y Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Turismo Torla / Huesca la Magia.

El pueblo medieval más bonito para recorrer a pie: está a las puertas de un Parque Nacional de 15.000 hectáreas

Llega el otoño y, con él, va siendo hora de quitar el polvo a la ropa de montaña y empezar a planificar una escapada al Pirineo aragonés.

Entre las muchas opciones que ofrece esta zona destaca Torla, un pequeño pueblo de Huesca que, pese a contar con apenas 340 habitantes, ofrece un plan perfecto para los amantes de la historia, el mundo medieval y, por supuesto, la naturaleza.

Qué ver en Torla

Todo dependerá del tiempo disponible. Para una escapada de fin de semana completo, lo recomendable es dedicar un día al pueblo y otro a la montaña.

Si, por el contrario, la visita se limita a un único día, una buena opción puede ser pasar la mañana en el monte y recorrer tranquilamente Torla durante la tarde.

La Plaza Mayor es un buen punto de partida para adentrarse en su casco antiguo.

Sus calles empedradas conducen entre casas de arquitectura típica pirenaica, donde conviene levantar la mirada para fijarse en detalles como sus característicos tejados.

Muchos de ellos están coronados por chimeneas presididas por los conocidos como "espantabrujas". Según una antigua creencia popular del Alto Aragón, estos elementos servían para impedir que las brujas entraran en los hogares a través de la única entrada que no podían cerrar, las chimeneas.

En este conjunto urbano de calles estrechas y empedradas destaca la iglesia de San Salvador, del siglo XVI, con su característica torre campanario, visible desde la distancia.

Torla-Ordesa Google Reseñas.

También merece la pena fijarse en algunas de sus casas señoriales, como Casa Oliván o Casa Viú.

Otra de las visitas posibles es el Museo Etnológico, instalado en los restos del antiguo castillo. En su interior se muestran objetos relacionados con la vida tradicional y retablos rescatados de pueblos abandonados.

Y si lo que se busca es conseguir una buena fotografía de Torla, el Mirador de la calle Fatás es una parada imprescindible.

Basta con subir por esta calle, antes de entrar al pueblo, para encontrar una de las mejores vistas de Torla, con las montañas como telón de fondo.

Al final, el paseo termina prácticamente donde empezó. Sea cual sea el recorrido elegido, cualquier visita por el centro de Torla acabará desembocando en la Plaza Mayor, presidida por la casa consistorial.

A la hora de buscar alojamiento o restaurante, Torla cuenta además con una variada oferta de servicios, acorde con su condición de uno de los pueblos estrella del Pirineo aragonés.

Puerta de un Parque Nacional

Otro de los grandes reclamos de Torla es su condición de puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un espacio sacado de cuento que tiene una superficie de 15.696 hectáreas de monte y naturaleza.

Una de las excursiones más famosas es la visita al valle de Ordesa y la Cola de Caballo. Eso sí, conviene estar preparado ya que la ruta clásica hasta el Circo de Soaso y la Cola de Caballo tiene una longitud aproximada de entre 17 y 18 kilómetros, ida y vuelta, y se completa en unas cinco a siete horas.

Turistas en Ordesa, Aragón Turismo de Aragón

Para quienes busquen una alternativa más tranquila existe el Camino de Turieto. Se trata de una opción a pie para entrar en Ordesa desde el pueblo, con un recorrido de unas dos horas y alrededor de 300 metros de desnivel, sin dificultad técnica.

También está la posibilidad de visitar el valle de Bujaruelo, menos concurrido y con senderos que parten cerca de Torla siguiendo el curso del río Ara.

Y, para completar la escapada, se pueden hacer paradas en algunos de los rincones más destacados del entorno, como las Cascadas de Arripas, la Cueva y el Estrecho.

En definitiva, un mar de opciones para pasar un fin de semana diferente y rodeado de naturaleza.