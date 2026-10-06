Esta firma de moda aragonesa abre dos nuevas tiendas a finales de este año: descubre dónde y cuándo

La moda aragonesa va más allá de la comunidad, se extiende por todo el país y alcanza también el mercado internacional.

Grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Sevilla, Bilbao y Nueva York cuentan con marca de origen aragonés gracias a PARIS/64.

Esta firma zaragozana de bolsos y complementos de piel sumará dos nuevas ciudades en este último trimestre del 2026, Barcelona y París.

A principios de noviembre, la firma llegará a la capital catalana, donde abrirá sus puertas en el número 249 de la calle Provença. Mientras que, a principios de diciembre, PARIS/64 desembarcará en la capital francesa.

Allí ocupará un lugar privilegiado, concretamente en el número 72 de la Rue de Rennes, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés de París.

Una firma que en apenas unos años ha pasado de nacer de una conversación en el sofá a abrir las puertas en ciudades internacionales como Nueva York o París.

Una marca con sello aragonés

PARIS/64 se fundó en 2019. En sus inicios se dedicaba exclusivamente a los bolsos y, aunque esta sigue siendo su categoría principal, actualmente cuenta también con un amplio catálogo de calzado, textil y accesorios.

Tal y como relata María Alfonso, CMO, directora creativa y cofundadora de PARIS/64, "esta evolución se ha producido de forma natural, ya que eran las propias clientas quienes iban demandando nuevos productos".

En sus comienzos, la compra se realizaba exclusivamente online. Ahora, cuentan con cuatro tiendas en España, ubicadas en Zaragoza, Madrid, Sevilla y Bilbao.

A ellas se suma la expansión con El Corte Inglés, donde disponen de sus propios córners, con personal e identidad de marca, en Madrid, Valencia y Vigo.

Uno de los grandes hitos para el proyecto fue, en diciembre del año pasado, la apertura de su primera tienda internacional en Nueva York.

Asimismo, PARIS/64 ha pasado de fabricar en Ubrique a contar con su propia fábrica en Illueca. Este cambio supuso para el equipo el reto de formar a personas acostumbradas a trabajar con calzado, pero no con bolsos.

"Fue una decisión estratégica de destinar la inversión a la fábrica y no abrir, quizás, cuatro tiendas más para tener un control más sólido de la producción, que es clave. No puedo abrir una tienda en Nueva York y no tener bolsos que poner en las estanterías", ha relatado Alfonso.

Personajes destacados del panorama nacional e internacional, como Nicky Hilton, Tamara Falcó, Leandra Medine y Olivia Palermo, entre otros muchos, han contribuido a dar visibilidad a estos productos con sello aragonés.

"Realmente es un orgullo enorme que gente tan influyente lleve nuestros bolsos y accesorios. Nos ayudan mucho a ganar visibilidad y confirmar que lo estamos haciendo bien", ha confesado la cofundadora de PARIS/64.