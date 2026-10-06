Basma, 25 años, arrasa con los dulces japoneses en Zaragoza: "Son como los virales, pero con la receta de mi madre"

Hace tan solo medio año que Basma Khoudi, joven emprendedora argelina, decidió abrir las puertas de Crazy Cakes, su pequeño local en la calle Bruno Solano de Zaragoza.

Desde entonces, sus postres y bebidas se han hecho de los más virales de la ciudad. Ejemplo de ello son los pasteles parisinos trompe l’oeil con los que arrasó nada más abrir el local en abril.

También con el popular ‘Ube Latte’, que proviene de un tubérculo morado, y que ahora ha llevado a otro producto super popular: los sándwiches japoneses.

Además de este sabor, Basma ha probado con otras cuatro combinaciones que ya están siendo todo un éxito. "Tenemos de té Matcha, de nata con fresas, de crème brûlée o de huevo", enumera la joven.

Este último sándwich imita al de la popular cadena 7eleven, pero con un toque muy especial. "La receta se basa en este producto tan viral, aunque está pensada por mi madre y es 'top secret'. Solo ella sabe los pasos para que salga perfecto", asegura.

Más novedades

Pero esta no es la única novedad en la que está trabajando Basma. De hecho, para las Fiestas del Pilar ha preparado unas deliciosas flores en honor a la Virgen.

Los claveles son verdes (de té matcha), rojos (de red velvet) y amarillos (de limón), aunque la gran diferencia es que "estos están pensados para comerse".

Otros pasteles todavía están en el horno, pero Basma ya tiene su receta casi lista para conquistar paladares durante los días grandes de la ciudad.

Además, como bien dice su nombre, Crazy Cakes ofrece diferentes tipos de deliciosas tartas de queso y de sabor tres leches con oreo, dulce de leche y la clásica, pero con oro.

Bebida Ube Latte. E.E

Aunque si hay algo popular en esta pastelería es el 'Ube Latte', el producto estrella y único en toda Zaragoza.

"El ube es un tubérculo originario de Filipinas, allí lo utilizan en su día a día. Se conoce también como taro en América Latina. En Filipinas se secaba al sol de manera natural, ahora con los medios que existen se hace con máquinas más rápidas. Se seca y luego se tritura hasta formar el polvo", detalla Basma, quien señala que el color de la bebida "va a juego con el de la marca, el morado".

Y, pese a lo que pueda parecer, es un producto super sano con grandes beneficios, como su poder antioxidante o su salud digestiva. Pero, además de todo esto, lo mejor de esta super bebida es su sabor: "Es una mezcla entre coco y vainilla", señala la joven emprendedora.