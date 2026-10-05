La gran fiesta de las setas a partir del 23 de octubre: gastronomía, mercadillo y rutas por la montaña

El otoño vuelve a traer las setas a San Martín de la Virgen del Moncayo.

Este pequeño pueblo zaragozano celebra una nueva edición de sus Jornadas Micológicas de Otoño a partir del 23 de octubre.

Una cita que alcanza ya su vigésimo segunda edición y que reúne durante varios días salidas al monte, talleres, conferencias, degustaciones y actividades para toda la familia.

Las jornadas se celebrarán los días 23, 24, 25 y 31 de octubre y 1, 2, 14 y 15 de noviembre, en un entorno marcado por el Parque Natural del Moncayo.

El programa combina actividades relacionadas directamente con la micología con propuestas de ocio, gastronomía y divulgación.

Presentación de las XXII jornadas micológicas de otoño de San Martín de Moncayo Diputación de Zaragoza

Entre las actividades previstas se encuentran las tradicionales salidas micológicas al monte, en las que los participantes podrán buscar y recolectar ejemplares acompañados por expertos.

Después llegará el momento de clasificarlos e identificarlos, una tarea que también sirve para ampliar el catálogo de especies observadas en el Moncayo.

Rutas, talleres y actividades

La programación incluye además talleres y cursos sobre micología, conferencias, exposiciones y actividades divulgativas para conocer mejor las especies de la zona y aprender a realizar una recolección responsable.

El paisaje del Moncayo tendrá también su protagonismo con diferentes propuestas de senderismo, mientras que los más pequeños podrán acercarse al mundo de los hongos mediante actividades infantiles y talleres de micología.

Cartel de las XII Jornadas Micológicas. Diputación de Zaragoza

La gastronomía será otro de los puntos destacados de las jornadas.

Habrá degustaciones, vermús y propuestas relacionadas con la cocina, con las setas como uno de los productos protagonistas.

El programa se completa con un mercadillo, actuaciones musicales y otras actividades culturales y de ocio, por lo que la cita ofrece alternativas tanto para quienes ya conocen el mundo de la micología como para quienes quieran descubrirlo por primera vez.

Tras 22 ediciones, las jornadas se han convertido en una de las citas vinculadas a las setas más destacadas del otoño en el entorno del Moncayo. Además de acercar la micología a vecinos y visitantes, el evento busca contribuir a la actividad económica y social de la localidad y de su comarca.

Cómo apuntarse

Las jornadas están organizadas por el Centro Micológico San Martín de la Virgen del Moncayo, la Asociación de Micología de San Martín de Moncayo y el Ayuntamiento.

Algunas de las actividades requieren inscripción previa. Los interesados pueden solicitar información y reservar plaza a través del correo info@centromicologico.es, del teléfono 601 570 380, también disponible por WhatsApp, o mediante la web del Centro Micológico. También es posible hacerlo presencialmente los fines de semana en el propio centro.

Las XXII Jornadas Micológicas de Otoño están declaradas actividad de interés turístico de Aragón.