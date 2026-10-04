El mercadillo perfecto para recorrer a pie del 11 al 18 de octubre: puestos, música en directo y espectáculos

Los Porches del Audiorama, amigo oficial de las Fiestas del Pilar, vuelve a celebrar esta fecha tan destacada en la ciudad con una nueva edición de 'El Pilar en Los Porches', una programación especial que reunirá música en directo, espectáculos familiares, folclore aragonés y el ya consolidado Mercado de Los Porches.

Del 11 al 18 de octubre, el centro comercial ofrecerá una completa agenda de actividades, con entrada gratuita hasta completar aforo, dirigida a todos los públicos.

Tendrá lugar un concierto de la banda Mediterráneos. Onda Aragonesa guiará al público en un viaje musical en la fiesta La Ruta del Tiempo de los 80, 90 y 00.

Azotea Oceano Atlántico. Porches del Audrioama

Los niños disfrutarán de Charraire y Daniel Tejero y su espectáculo Cazadores de monstruos.

Asimismo, la jota será una de las protagonistas junto al Grupo Folklórico La Fiera.

Tampoco faltará una nueva edición del mercadillo, que se celebrará por partida doble.

“Con esta nueva edición de 'El Pilar en Los Porches' reafirmamos nuestro compromiso de acercar la cultura, el ocio y la tradición a vecinos y visitantes durante una de las semanas más importantes del calendario zaragozano”, explica Javier Cuevas, gerente del centro comercial.

“Durante estos días, el centro comercial se convierte, un año más, en un punto de encuentro para vivir las Fiestas del Pilar en un ambiente cercano, familiar y festivo”, añade.

Programación y mercadillo

La programación arrancará el domingo 11 de octubre con una edición especial del Mercado de Los Porches, que volverá a llenar los pasillos del centro comercial con una cuidada selección de artesanía, creatividad y diseño.

La muestra se celebrará por partida doble, ya que repetirá el domingo 18 de octubre, en ambos casos de 10.30 a 14.30 horas.

Las dos jornadas contarán con un taller creativo a cargo de Petit Zaragoza, de 11:00 a 13:30 horas, y un intercambio de esquejes con el grupo Plantas Aragón, de 11:00 a 14:00 horas.

A las 11:30 horas, la comparsa de Cabezudos de la Antigua Química recorrerá además el centro comercial, para disfrute de los más pequeños.

El mercadillo del domingo, día 11, incluirá también un espacio dedicado a la literatura, con la presencia del escritor Salvador Berlanga, quien presentará su última novela, 'Me gustaría darte el mar'.

El martes 13 de octubre, a las 18:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil Cazadores de monstruos, protagonizado por Charraire y Daniel Tejero (Almozandia).

El Pilar en Los Porches Porches del Audiorama.

Una propuesta participativa llena de humor, música e imaginación. Un divertido espectáculo infantil protagonizado por Cuchufleta y Garabato, dos peculiares cazadores de monstruos que deberán enfrentarse a los "monstruos pensamientos", responsables de los miedos e inseguridades del día a día.

La obra aborda de forma educativa emociones como el enfado, la frustración o el miedo, ofreciendo herramientas para fomentar la autoestima y el bienestar emocional de los más pequeños.

La tradición aragonesa será la protagonista el miércoles 14 de octubre, a las 20:30 horas, con la actuación del reconocido Grupo Folklórico La Fiera, que ofrecerá una ronda y un espectáculo de jota con canto y baile en el hall del centro comercial.

Una tarde repleta de emoción, sentimiento y folclore aragonés.

La música continuará el jueves 15 de octubre, también a las 20:30 horas, con el concierto de Mediterráneos, que interpretará un variado repertorio de versiones de pop español, indie y rock en la terraza de Océano Atlántico, una propuesta cargada de energía y buen rollo que hará bailar a todos los asistentes.

Como arranque del fin de semana festivo, el viernes 16 de octubre, desde las 18:00 horas, llegará una gran fiesta musical de la mano de Onda Aragonesa con La Ruta del Tiempo de los 80, 90 y 00.

El evento invitará al público a recorrer tres décadas inolvidables a golpe de éxito, en una sesión pensada para cantar, bailar y reencontrarse con esas canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

A los platos estarán Edu Pin Pan, Floid Maicas, Ángel López, Dr Funky y Víctor del Guio.

La terraza de Océano Atlántico se convertirá así en el lugar perfecto para disfrutar de estas fiestas.