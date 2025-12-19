Se buscan vecinos en este pequeño pueblo cerca de Zaragoza: hay trabajo y vivienda desde 400 euros

El ajetreo de la ciudad provoca que muchos vecinos se planteen seriamente irse a vivir a un pueblo. Para aquellos que se lo están pensando, tenemos el pueblo perfecto.

Calanda busca vecinos, hay ofertas de empleo y posibilidad de vivienda, tanto en alquiler como de compra. Se encuentra en la provincia de Teruel, a una hora y media de Zaragoza en coche.

Recientemente Calanda se ha sumado a la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, una iniciativa que busca atraer nuevos habitantes a núcleos rurales en España mostrando las oportunidades reales de vivir fuera de los grandes centros urbanos.

En este pueblo se celebran eventos históricos como El Romper la Hora, una emblemática tradición de Semana Santa con tambores que atrae a miles de visitantes, y es también la cuna del cineasta Luis Buñuel, lo que dota a Calanda de una identidad única dentro del Bajo Aragón.

Esta plataforma ofrece a los interesados información clara sobre servicios, conectividad, empleo, educación y vivienda en cada localidad.

Semana Santa en Calanda. Turismo de Aragón

La filosofía de Vente a Vivir a un Pueblo está enfocada en combatir la despoblación rural y dar visibilidad a pueblos con potencial para ofrecer una buena calidad de vida: servicios sanitarios, colegios, transporte, internet de banda ancha y opciones laborales que permitan a las personas y familias establecerse de forma estable.

La web recoge datos sobre conectividad (4G y fibra óptica), sanidad, educación y oportunidades en el mercado laboral para facilitar la decisión de quienes buscan un ritmo de vida más tranquilo.

Vivienda y Trabajo

En el caso de Calanda, el municipio ofrece viviendas en alquiler desde aproximadamente 400€ al mes y casas en venta desde alrededor de 50.000€, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes están pensando en mudarse sin asumir los altos precios del mercado urbano.

En el portal inmobiliario Idealista, encontramos alguna que otra vivienda en alquiler. El precio más económico lo tiene un estudio semiamueblado de 40 metros cuadrados. Consta de una habitación, un lavabo con plato de ducha y salón-comedor equipado.

Estudio en alquiler en Calanda. Idealista

Otra opción más interesante es otro piso un poco más caro pero más grande y mejor equipado. El alquiler es de 490 euros y está compuesto por 2 dormitorios (uno de matrimonio y otro individual), baño completamente reformado y cocina nueva y completamente equipada.

Este segundo piso se encuentra además en pleno centro de Calanda, por lo que la ubicación hace que resulte más interesante.

Piso en alquiler en Calanda. Idealista

Estos son dos ejemplos de la oferta de alquiler, no obstante en el mismo portal inmobiliario, encontramos más ofertas de compra. Unas 20 viviendas que rondan los 80.000 euros.

Además de estas posibilidades inmobiliarias, hay ofertas de empleo en sectores como el primario, industria, servicios y el comercio local, haciendo más viable la vida cotidiana en el pueblo.

Calanda

Más allá de lo material, vivir en Calanda puede significar una mayor conexión con la naturaleza y un entorno más saludable, con actividades al aire libre, instalaciones deportivas, y un ambiente tranquilo que a menudo se echa de menos en las ciudades.

"En la provincia aragonesa de Teruel encontramos este pueblo lleno de historia, cultura y uno de los sabores más dulces y sabrosos que se conoce en el mundo", se describe en el blog 'vente a vivir a un pueblo'.

"La historia la traen sus míticos tambores, la cultura fluye de la mano del mítico director de cine Luis Buñuel que nació y vivió en este municipio, y su sabor exquisito lo dan los melocotones mejor valorados de España", afirman en la web.

El hecho de contar con servicios esenciales como consultorio médico, urgencias locales y hospital a poca distancia, así como oferta educativa completa (guardería, colegios e instituto), apoya la idea de que la vida rural puede ser cómoda y sostenible a largo plazo.

La adhesión de Calanda a 'Vente a Vivir a un Pueblo' ha despertado interés: por ejemplo, según medios locales, familias han contactado con el ayuntamiento interesadas en mudarse, mostrando que la iniciativa no solo es una idea bonita, sino que empieza a traducirse en pasos concretos hacia la revitalización del municipio.