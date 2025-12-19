El Belén viviente más grande de Aragón con 250 figurantes y 17 años de historia: "Viene un autocar desde Valencia"

A escasos días de la Navidad, muchas calles empiezan a vestirse de la decoración festiva habitual. Desde luces, puestos navideños o actividades invernales; pero lo que no puede faltar es el tradicional Belén. Y es en la provincia de Huesca, donde se encuentra el Belén viviente más grande de Aragón.

Concretamente en el municipio de Estadilla. Con más de 80 escenas, todo un pueblo participando y 4.500 metros cuadrados, se trata de un Belén que nació hace casi 17 años. Pero, a diferencia de hoy, solo eran unos diez vecinos del pueblo los que lo formaban.

Nuria Cela, directora del Belén, cuenta que la idea nació porque "tenían ganas de hacer algo que fuera significativo de la Navidad". "Era una idea para la gente de Estadilla y ya está", explica.

Y es que no hay un número concreto de personas que lo forman, ya que de una manera u otra, es todo el pueblo quien se involucra. "En la junta directiva de la asociación somos 12 personas y más de 250 figurantes, pero el Belén lo crea todo el pueblo, ya sea para ayudar en el montaje, coser los trajes o dejar objetos o animales de sus granjas para que estén presentes", enumera.

Por eso, este proyecto continúa porque "todo el pueblo lo hace posible". "Si no, no se podría, por el simple hecho de que sucede en una calle que cada año se monta y desmonta desde cero. Es un Belén que se cuida el detalle hasta el milímetro, y por lo tanto precisa de muchísimo trabajo y colaboración", cuenta.

De hecho, es tan "grande" el trabajo que, apenas ha terminado la Navidad, ya están con algunos de los próximos preparativos. Además, cada Belén intenta ser distinto al anterior, y este año, se ha "reorganizado" por dentro.

"Hemos ampliado las superficies, lo que permite que haya nuevos oficios". El año pasado, por ejemplo, los Reyes Magos estuvieron presentes con sus camellos, algo que "fascinó" a todos los visitantes.

En concreto, como cuenta Nuria, el montaje es lo que más cuesta: "Si no estamos todo el año, es muy difícil llegar, porque son muchísimas cosas".

Pero es en verano cuando comienza la preparación de manera activa. "Durante todo el año estamos buscando materiales, mirando lo nuevo que va a aparecer o ajustar presupuestos. Vamos mejorando todo", explica.

Los Reyes Magos en el Belén de Estadilla. Imagen cedida.

Y, al final, un mes y medio antes de la celebración "invadimos la calle y ya empezamos a trabajar bastante". El Belén pretende interpretar todas las escenas que relatan la tradición cristiana. "Mostramos aquellos oficios que se han desarrollado a lo largo de la historia en Aragón. Es una forma de enseñar cómo se trabajaba, las herramientas que utilizaban o qué monumentos había", narra.

Un Belén, que como explica, es cada vez más visitado, incluso, desde distintos puntos de España. "Es alucinante, hasta nos da vértigo. Hay un grupo que viene en un autocar desde Valencia", cuenta.

Una iniciativa que se dio a conocer en la zona del Somontano, después en la provincia de Huesca, con apenas visitantes de fuera. Aunque hoy están casi todas las entradas vendidas. "La venta de entradas está activa desde mediados de noviembre, y desde el primer día, el flujo de venta ha sido increíble. Nos están comprando desde todos los sitios", confiesa con entusiasmo.

Pero es algo que va más allá del turismo, es la unión de todo un pueblo. "Es maravilloso que la gente lo reconozca, lo venga a visitar y pasen tantos miles de personas cada año. Pero estos días nos juntamos y estamos de una forma súper activa preparándolo, ya hemos invadido las calles, es una locura", cuenta.

Una de las escenas del Belén de Estadilla. E.E

"Gente de todas las edades durante unos días al año se juntan y conviven. Los más pequeños con los más mayores", asegura. Y añade: "Es el reconocimiento al buen trabajo y esfuerzo tan grande que hace toda la gente para que esto pueda suceder, pero que no es la intención principal".

Una oportunidad, además, para crear vínculos y estrechar lazos: "A lo largo del año no tienen tanta facilidad como para compartir tiempo y espacio. El Belén hace que eso allí suceda. Es muy bonito porque ves a la gente mayor enseñarle a los niños pequeños cómo se hacían las cosas antiguamente", confiesa entusiasmada.

Las fechas para visitar el Belén de Estadilla son 26, 27 y 28 de diciembre, 2 y 3 de enero, con tres pases a las 17.45, 19.00 y un último a las 20.15. El precio general de la entrada es 6 euros, gratis para los menores de diez años, incluidos.