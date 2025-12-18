Un pequeño pueblo de Teruel triunfa por su encendido de luces de Navidad: "Es más emocionante que el de Madrid"

Un pequeño pueblo de Teruel conquista los corazones de toda España por su peculiar encendido de luces de Navidad.

La cuenta de redes sociales @cabronazi ha compartido un video en el que se ve el encendido del majestuoso árbol de Navidad de Madrid, y luego un pequeño encuentro en la plaza del pueblo con varias señoras tocando la pandereta.

El video es divertido por el evidente contraste, y va acompañado por una música que acompaña la antítesis. El comentario del post dice: "Seguro que es más emocionante el encendido de luces de Blancas (Teruel) que el de la puerta del sol, y quien diga lo contrario miente".

La autenticidad y simpatía de la celebración navideña de los turolenses ha conquistado a todos, y en los comentarios se puede leer que muchos coinciden en que en el pueblo las cosas siempre son más divertidas.

"Prefiero el del pueblo mil veces", "Vivan los pueblos de Aragón","Más auténtico el segundo que el primero", "Sin nada de masificación"... y un largo etcétera de buenos comentarios para los de Teruel.

La risa que provoca el contraste entre el espectáculo de la capital y la espontaneidad de Blancas, no es para nada algo peyorativo, pues refleja una verdad más profunda sobre la Navidad en España: en el corazón de muchos pueblos, la celebración sigue siendo un acto comunitario y cálido, lejos del marketing y la masificación.

Tradiciones como los villancicos, los encuentros en la plaza y la música popular han sido siempre parte esencial de las fiestas navideñas españolas, desde los más grandes mercadillos hasta los rincones más pequeños de la geografía rural.

Blancas, un municipio de apenas unos 140 habitantes en la comarca del Jiloca en Teruel, encarna esa autenticidad que muchos buscan en estas fechas festivas.



Con una población que podría caber varias veces en las gradas de la Puerta del Sol, su encendido de luces no compite en escala con los 180 000 puntos LED que iluminan plazas como la del Torico en Teruel capital, ni mucho menos con las que pueda haber en Madrid, Barcelona o Vigo.

La fiesta navideña no se trata de una competición de luces. La Navidad es precisamente saber encontrar el calor del hogar con cosas sencillas y la cercanía de familiares y amigos como en el portal de Belén.

Al final, Blancas no ha inventado nada nuevo, pero ha recordado algo esencial: que la Navidad también es la suma de voces que cantan alrededor de un árbol, de familiares, amigos y vecinos que se reúnen porque sí, de la alegría que se comparte sin grandes artificios.

En un mundo saturado de grandes espectáculos y anuncios, quizá sea ese retorno a lo esencial que muestra el pequeño pueblo de Teruel lo que ha conquistado a toda España.