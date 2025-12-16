Violeta García, abogada, sobre las herencias: "En España nadie te avisa si estás en el testamento, tienes que preguntarlo"

Todos hemos soñado alguna vez con recibir una gran herencia. Abrir la puerta y que nos comuniquen que nuestro desconocido tío segundo de Inglaterra ha fallecido y nos ha dejado toda su fortuna.

Lo que le pasó a Jane Eyre, ¿podría pasarle a MariCarmen Gómez? La respuesta es no.

Sí que podría ser que Carmen heredara una gran fortuna de su tío segundo que vive en Londres, pero si ella no pregunta, jamás se enteraría.

Violeta García, abogada aragonesa, habla del tema en uno de sus vídeos de redes sociales. Su explicación no ha tardado en hacerse viral y cuenta con miles de visualizaciones y cientos de comentarios.

En España nadie te avisa oficialmente de que eres heredero. No existe una carta, una llamada ni un correo de la Administración que te diga que alguien ha fallecido y te ha dejado algo en herencia. Si no lo sabes, si no lo preguntas, puede que nunca te enteres.

"Puedes ser heredero y no saberlo jamás", advierte Violeta en el vídeo. El sistema no funciona de manera automática. Todo empieza, literalmente, por tu propia iniciativa.

Cuando una persona fallece, el Estado no se encarga de localizar a los herederos.

Aunque hay una excepción: que el fallecido haya dejado expresamente encargado a alguien, normalmente un notario o un albacea, que avise a las personas mencionadas en el testamento. Si no es así, el silencio administrativo es total.

Esto significa que, si pierdes el contacto con un familiar, si la relación era distante o simplemente no sabes que ha fallecido, puedes no iniciar nunca los trámites. Y si no los inicias, la herencia no llega a ti. "Nadie te avisa si estás en el testamento, tienes que preguntarlo", sentencia la abogada.

¿Cómo saber si eres heredero?

El primer paso no es un trámite, sino una sospecha. Saber o intuir que alguien cercano (y con fortuna) ha fallecido. A partir de ahí, el proceso es más fácil de lo que parece.

El documento clave es el certificado de últimas voluntades, que se solicita al Ministerio de Justicia. Ese certificado no dice quién hereda qué, pero sí algo fundamental: si la persona fallecida hizo testamento y ante qué notario.

Con esa información, el siguiente paso es acudir al notario correspondiente y solicitar una copia autorizada del testamento. Solo entonces sabrás si estás incluido como heredero y en qué condiciones.

Lo que ha hecho viral el vídeo de Violeta no es solo la información legal, sino la sensación de sorpresa colectiva. Muchas personas dan por hecho que, si fueran herederas, alguien se lo comunicaría. Pero no funciona así.

El mensaje es claro, en España no habrá 'Jane Eyres', y la herencia no llamará a tu puerta. Hay que ir a buscarla. Y hacerlo a tiempo, porque los plazos fiscales siguen corriendo aunque tú no sepas que existía una herencia.

En un país donde hablar de dinero y herencias sigue siendo incómodo, este tipo de recordatorios se vuelven necesarios. Porque a veces, no saber puede salir muy caro.