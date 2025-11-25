Un nuevo local de comida para llevar abre en el centro de Zaragoza: "Patatas de alta calidad con 10 salsas"

La oferta gastronómica del centro de Zaragoza no deja de crecer con continuas aperturas nuevas. Esta vez, la novedad la protagoniza un local especializado en auténticas patatas fritas belgas para llevar. El Belga abrirá sus puertas oficialmente el próximo martes 2 de diciembre en la calle Alfonso I (aunque ya está operativo) y promete conquistar a todos los vecinos con una propuesta única en la ciudad.

El Belga ofrece patatas fritas de alta calidad, elaboradas según la tradición, con una doble fritura que permite conseguir el crujiente por fuera y cremoso por dentro. Además, cuenta con una selección variada de unas 10 salsas entre tradicionales y de autor.

Se trata de un local 100% take away, sin asientos, como los originales de Bruselas, y se ubica en el número 37 de esta vía principal, justo al lado de Divorare, otro establecimiento de comida para llevar, en su caso, de focaccias italianas, que abrió el pasado mes de junio.

La razón de su apertura en Zaragoza reside en las similitudes de la capital aragonesa y la capital de Bélgica. Además de que miles de zaragozanos han probado las auténticas frites belgas, ya sea por haber hecho su Erasmus allí o por la facilidad de conexión con el país, con vuelo directo desde el aeropuerto de Zaragoza.

El Belga. E.E.

En definitiva, en Zaragoza la pasión por las patatas, sea cual sea su forma, es una realidad, y desde ahora, podrá disfrutar aún más de este manjar gracias al nuevo establecimiento, El Belga.

Sin duda, con la llegada de la Navidad, cuando miles de personas caminan por las calles del centro y disfrutan de las luces, la opción de saborear unas patatas fritas deliciosas y calientes es perfecta para muchos.

Por otro lado, cabe destacar que en las pantallas del establecimiento se anuncia que próximamente tendrán también cervezas belgas.