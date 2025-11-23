Félix (60), dueño de un negocio de lavanderías autoservicio: "Solo una no da para vivir, la luz ya son 500 euros al mes"

Quién no ha pensado alguna vez en montarse un negocio que le requiera poco tiempo y que genere ingresos recurrentes todos los días; llueva, nieve o haga sol. Este es elsueño de muchos de aquellos que piensan en montar una lavandería autoservicio, aunque la realidad sigue un camino paralelo.

Félix Cardo, autónomo en Teruel, es un experto en montar este tipo de negocios. Tras una primera toma de contacto con las máquinas vending, este turolense decidió readaptar un local ubicado en la calle Brasil para convertirlo también en lavandería autoservicio, tras ver en él una oportunidad de negocio que no se podía escapar.

Con más de treinta años detrás del mostrador de una modesta tienda de deportes y ya pensando en la jubilación, Félix decidió acabar sus últimos años como cotizante montando este tipo de emprendimientos, cada vez más populares en redes sociales.

Lavandería autoservicio, en cifras

Como relata en una entrevista telefónica a El Español de Aragón, la idea de montar la lavandería surgió gracias a la buena rentabilidad que le propició el sector del vending.

Pensando en la reinversión y en vistas de expandir su nicho de mercado en Teruel, Félix alquiló un local y lo convirtió en un negocio mixto de autoservicio: "Tengo una en la Calle Brasil, en el mismo local hay lavandería y vending", cuenta, combinando ambos sectores.

Ahora, viéndolo en perspectiva, la idea no ha podido ser mejor, ya que estos negocios (en su situación concreta) no pueden funcionar por separado. Sólo si los juntas es cuándo aparece la magia, pudiendo contar con una buena facturación: "La lavandería por costes de alquiler de local y más luz no daría para vivir, y sólo con máquinas de vending tampoco" comenta Félix.

En este tipo de negocios, el número de máquinas en funcionamiento tiene mucho que ver con los resultados finales. En lo que respecta a la lavandería 'El Cactus', sostiene:

"Son tres lavadoras y dos secadoras. La lavandería gasta una media de 500 euros de luz mensuales, y la potencia contratada de las secadoras ya son 100 euros cada una aunque no estén en funcionamiento", afirma.

Lavandería El Cactus Teruel Google My Business

Inversión

Montar un negocio de este tipo está lejos de ser tan sencillo como algunos imaginan. Solo el equipamiento básico supone alrededor de 40.000 euros (unos 8.000 por máquina, según cuenta Félix), a los que hay que sumar otros 8.000 euros destinados a la central de pagos. A partir de ahí, comienza el gasto en adecuación del local.

Fontanería, electricidad, decoración y pequeños ajustes técnicos elevan rápidamente el presupuesto. La suma de estas partidas puede dispararse con facilidad. En conjunto, la inversión total necesaria ronda los 100.000 euros antes de abrir las puertas al público.

No es una inversión que haya que tomarse a la ligera, además siempre deberá ir acompañada de un estudio de mercado previo que determine factores vitales para el futuro del negocio como un alto volumen de pisos, que no hayan otras cerca y que sea una zona mayoritariamente residencial.