Este es el nuevo restaurante de estrella Michelin más barato de todo Aragón: menú por menos de 60 euros

Pese a todo lo que el mundo piensa, el restaurante de Sardas (Huesca) llamado ‘La Era de los Nogales’ ya no es el restaurante con estrella Michelin más barato de Aragón. Han quitado de sus opciones el mítico menú “Evolución”, el cual costaba la irrisoria cifra de 38 euros. Dando paso a dos nuevos menús, Recuerdos y Ambición, por 70 y 95 euros respectivamente.

En Aragón hay nada más y nada menos que once restaurantes con esta distinción y para la sorpresa de muchos, la provincia de Huesca es la más prolífica en restaurantes estrella Michelin, con siete. Entre los cuales se encuentra el más barato de toda la comunidad.

Se trata del restaurante Casa Arcas, ubicado en la bella localidad de Villanova (en el valle de Benasque). Este restaurante dirigido por Víctor Manuel Ovalles recoge la herencia de Martín Berasategui en cada plato y consigue trasladarlo a la esencia de la gastronomía local.

Las reseñas de clientes lo dejan claro: “¡Experiencia Gastronómica Inolvidable en Casa Arcas, es, sin lugar a dudas, una joya culinaria en el precioso Valle de Benasque que supera con creces cualquier expectativa. El menú es una obra de arte!”, comenta Tomás.

Algunos acabaron tan satisfechos que no dudaron en volver: “Hemos cenado dos noches y nos ha encantado, ha sido espectacular”, añade Sergio en una reseña de Google.

Casa Arcas, el menú ‘Michelin’ más barato de Aragón

Casa Arcas ofrece tres menús degustación que rinden homenaje a los nombres de algunas de las rutas más famosas del Pirineo. Sin embargo, el que más destaca es el menú “Sendero PR-7”, compuesto por siete pases y disponible por tan solo 55,50 euros.

Este menú se caracteriza por una propuesta dinámica y creativa, destacando platos como el carabinero con hinojo, el medallón de rape negro con espárrago en texturas y aire de erizo de mar, así como raviolis rellenos de setas silvestres recolectadas en el entorno cercano.

Todo ello ensalzando el producto de la zona, usando carnes de cordero y vaca del valle, trucha del Cinca o tomate rosa de Barbastro.