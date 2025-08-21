No es Albarracín, este es el pequeño y desconocido pueblo de Teruel entre los más bonitos de España: tiene 141 habitantes

Aragón es una de las provincias de España que destaca por tener uno de los pueblos más bonitos por excelencia: Albarracín, considerado por muchos como uno de los lugares más espectaculares por su estructura medieval.

Sin embargo, la comunidad cuenta con muchos pueblos preciosos que merecen la pena ser descubiertos. Uno considerado también de los más bonitos de España, pero que es un lugar desconocido por muchos, es Puertomingalvo.

Se trata de un pequeño pueblo en la provincia de Teruel, con solo 141 habitantes pero un gran valor histórico y cultural. Además, entre sus calles se esconde también un restaurante con un solete Repsol, diferentes galardones y muy buenas reseñas en Google.

Puertomingalvo

En pleno verano, cuando la ciudad abrasa y el aire pesa, escaparse al medio rural se convierte en un refugio necesario. Y si de joyas escondidas hablamos, Puertomingalvo, un municipio de solo 141 habitantes, destaca como uno de esos secretos del corazón de España.

Este pueblo turolense, elevado a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, está formado por piedra, historia y naturaleza que se mezclan aquí en perfecta armonía.

Puertomingalvo. Turismo de Aragón

Desde casi cualquier punto del pueblo, su castillo medieval domina el horizonte. Edificado originalmente en época musulmana y pasado después por manos templarias y del obispado de Zaragoza, esta fortaleza fue restaurada y hoy funciona como museo etnológico.

Su torre del homenaje, las murallas y los portales medievales aún resisten el paso del tiempo. Pasear por su interior y asomarse a sus miradores es un viaje a otra época, con paisajes vertiginosos sobre la Sierra de Gúdar.

Descender del castillo es adentrarse en un casco histórico que conserva como pocos la esencia medieval de Aragón. Declarado Bien de Interés Cultural, Puertomingalvo conserva una trama urbana de calles estrechas y casas solariegas, con balcones floridos, aleros de madera y portones de forja que invitan a caminar sin rumbo.

Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran la Casa Consistorial, del siglo XIV; el hospital de Santa María de Gracia, fundado en el siglo XV; y la iglesia de la Purificación, un templo barroco que se levanta sobre antiguos restos góticos y árabes. En cada rincón, desde los peirones hasta las ermitas, se respira historia.

Gastronomía en Puertomingalvo

Pero Puertomingalvo no vive solo de su pasado. En pleno corazón de la España vaciada ha florecido un templo gastronómico que rompe esquemas: el restaurante Existe. Reconocido con premios y galardones nacionales, este pequeño local ofrece una propuesta de kilómetro cero basada en el producto local y en la tradición reinterpretada con cariño.

Setas, caza, carnes a la brasa y postres caseros se sirven en un ambiente íntimo y acogedor, con la sierra como telón de fondo. Reservar es obligatorio: en un pueblo con 141 habitantes, las mesas vuelan.

Por otro lado, el entorno natural es otro de los grandes atractivos de este rincón turolense. Rodeado de montañas y bosques, Puertomingalvo es punto de partida de senderos de todos los niveles. Desde las rutas hacia el nacimiento del río Linares hasta el espectacular mirador natural de Peña Calva, pasando por la cascada del arquero, aquí el verano se disfruta a golpe de aire fresco y caminatas sin prisa.

¿Por qué sigue siendo un lugar tan desconocido? Quizás porque su magia reside en no estar masificado, en mantenerse como ese secreto que los vecinos guardan con celo. Una joya silenciosa que no necesita ruido ni multitudes para brillar. Este verano, si quieres desconectar, escápate a Puertomingalvo. Merece la pena.

Cómo llegar a Puertomingalvo

Llegar a Puertomingalvo no es difícil. El pueblo se encuentra en el extremo oriental de la provincia de Teruel, muy cerca de la frontera con Castellón, en plena comarca de Gúdar-Javalambre. Desde Teruel capital son unos 100 kilómetros, aproximadamente hora y media de viaje en coche, siguiendo la carretera A-23 hacia el sur y enlazando después con la A-232 en dirección a Mora de Rubielos. Desde allí, las carreteras serpentean entre montañas y bosques hasta alcanzar el caserío de piedra que aparece como suspendido sobre la sierra.

También se puede acceder desde la Comunidad Valenciana, lo que convierte a Puertomingalvo en una escapada ideal para quienes viven en Castellón o Valencia. Desde la costa mediterránea, el recorrido asciende poco a poco hasta los 1.400 metros de altitud del pueblo, regalando al viajero paisajes que cambian del mar a la montaña en apenas una hora y media.