El bebé de tres meses vestido como su padre policía y otras curiosidades de la Ofrenda de Flores

Los paraguas se han convertido en los protagonistas de la jornada de la mañana. Este año la primera parte de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar se ha vivido pasada por agua en muchos momentos. Esto ha llevado a dar imágenes de cientos de baturros parapateados por paraguas, mantillas como salvaguardas o ponchos impermeables.

Todo un día de Ofrenda da para mucho y a lo largo del día se han visto imágenes de lo más curiosas. Una que ha enternecido a más de uno de los presentes lo ha protagonizado un bebé de apenas tres meses de vida que vivía su primera Ofrenda de Flores vestido con el traje de gala en miniatura de la Policía Nacional.

"Es una ilusión, muy emocionante", señalaba Fernando Cotela, el padre del pequeño. Aunque el tiempo no acompañaba, han decidido participar en la Ofrenda de Flores un año más con el nuevo integrante de la familia. "Lleva las mismas medallas en miniatura que su padre", explicaba Marta Sánchez, su madre. Así, han dado las gracias a la Virgen del Pilar: "Ha sido un niño muy deseado", señalaban ambos.

José Luis junto a su perro en la Ofrenda de Flores en honor a la Virgen del Pilar en Zaragoza 2024 E. E. Zaragoza

No han sido los únicos que han decidido participar acompañados de la mejor manera. En este caso José Luis aprovechaba la oportunidad y ha entregado las flores a la Virgen con junto a su perro. "No sabía que este era el primer año que permitían entrar con las mascotas, pero ha sido una alegría", relataba. Así, su acompañante del día también iba ataviado con un cachirulo para no desentonar entre tanto baturro.

Entre tanto clavel rojo y blanco que viste el manto de la Virgen del Pilar, destacan los girasoles que ha decidido entregar Blanca. "Me gustaron y me decidí por cogerlos", explicaba esta oferente. Jorge, su acompañante, decía: "Después de tanto años de pasar, al final decides cambiar de flores y este año han tocado los girasoles", comentaba divertido.

Blanca con los girasoles que ha entregado a la Virgen del Pilar en la Ofrenda de Flores 2024. E. E. Zaragoza

Cantos y emoción

Entre tanta música, uno de los momentos emotivos de la mañana se ha producido cuando el agente de la Policía Nacional Ángel Cortés se ha subido al escenario bajo el manto de la Virgen del Pilar para cantar el 'Ave María'.

La voz de este ha puesto los pelos de punta de más de algún asistente y la emoción se palpaba entre los presentes, en especial, de una de sus compañeras que ha participado en la Ofrenda con el grupo de la Policía Nacional y no ha podido aguantar las lágrimas en el momento de entrada a la plaza del Pilar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Aragón (@elespanoldearagon)

El cuerpo de seguridad no ha sido el único que ha desatado los aplausos en una plaza del Pilar abarrotada de gente. Los Bomberos de Zaragoza han llamado la atención a golpe de gaita y tambor con su tradicional ondeó de bandera. Este espectáculo ha congregado a una multitud expectante ante la complejidad del ejercicio.

Una pareja se ha lanzado a realizar un baile improvisado cuando el grupo de Melilla se encontraba actuando en el escenario. Esta pareja ha bailado una sevillana que ha congregado decenas de ojos y se han ganado sonoros aplausos de los asistentes.

Vídeo | Una pareja se lanza a bailar una sevillana improvisada en la Ofrenda de Flores en Zaragoza María González

Un traje del S.XVIII

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lucido un traje dieciochesco inspirado en los grabados de la segunda mitad del siglo XVIII. El conjunto, en un hermoso tono turquesa, es una obra maestra de la indumentaria tradicional.

El atuendo se compone de varias capas, comenzando con unas medias de lana y zapatos negros como base. Sobre esto, una enagua de algodón y un refajo de lana, que dan volumen y estructura al vestido. La pieza central es una falda de seda turquesa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2024. Daniel Marcos Ayto Zaragoza

El torso está cubierto por un justillo envarillado de seda brocada, también en turquesa, que realza la figura. La parte superior se completa con una camisa de hilo, adornada con delicadas puntillas de Valenciennes en los puños y el cuello.

Como toque final, está compuesto por una bobina de tul. El atuendo lo ha cerrado con unos pendientes de aro típicos de finales del siglo XVIII, y en el cuello, una Virgen. Así, el traje muestra la moda histórica aragonesa.

Otras indumentarias

Samuel y Andrea han participado en la Ofrenda por primera vez. Estos vecinos de Valencia han decidido traer sus trajes de la zona. "Los nuestros son la vestimenta tradicional de Valencia, no tienen nada que ver con los vestidos falleros", han explicado. Ataviados con ellos, se han subido junto a su grupo a bailar al escenario bajo el manto de la Virgen del Pilar.

Samuel y Andrea, de Valencia, en la Ofrenda de Flores 2024 E. E. Zaragoza

Entre tanto baturro también se han visto en más de una ocasión trajes sevillanos o más allá de ellos, trajes tradicionales de otros países como Guatemala, país invitado, Nicaragua, o Ecuador. Todos ellos han destacado en un día gris por sus colores llamativos como el amarillo o el rojo que han alegrado la jornada de lluvia. Pero también por dejar de lado sus instrumentos y animar la Ofrenda a base de altavoces.