Dos detenidos por hacerse la cesta de Navidad a base de robos: 300 turrones, chocolates, bombones y caramelos

Los ladrones parecían tener claro cómo querían llenar su cesta de Navidad.

Turrones, chocolate, bombones, café y caramelos. Lo que no tenían previsto es que la Policía Nacional les iba a aguar los planes.

Dos hombres especializados en hurtos en supermercados fueron detenidos el pasado 23 de noviembre en las inmediaciones de Puente la Reina de Jaca (Huesca), cuando circulaban con un coche cargado de productos cuya procedencia no pudieron justificar.

Los agentes de la Unidad de Controles Móviles de la Comisaría Conjunta de Canfranc-Somport-Urdos interceptaron el vehículo durante uno de los controles que realizan en las carreteras de la zona fronteriza. Al registrar su interior, encontraron una auténtica despensa navideña: 96 paquetes de turrón, 63 tabletas de chocolate, 43 cajas de bombones, 103 paquetes de café y 20 paquetes de caramelos.

Pero no se trataba de una compra de última hora. Las investigaciones policiales permitieron descubrir que los dos hombres, residentes en Barcelona, se desplazaban a diferentes localidades de Cataluña, Valencia y Zaragoza para cometer hurtos en establecimientos comerciales, principalmente supermercados.

Uno de los detenidos acumulaba 31 antecedentes policiales por hurtos cometidos en distintos puntos de España.

El segundo, sin embargo, carecía de antecedentes, una circunstancia que presuntamente aprovechaban para que fuera él quien realizara directamente las sustracciones y evitar así levantar sospechas.

De hecho, cuando los agentes los interceptaron, este último llevaba bajo la ropa una faja especialmente acondicionada para ocultar los productos robados y evitar que fueran detectados en los supermercados.

La operación permitió poner fin a uno de sus desplazamientos y recuperar una importante cantidad de productos alimentarios que, a juzgar por el botín, habrían servido para preparar una cesta de Navidad de lo más completa.

Controles policiales

Esta actuación pone de manifiesto la labor que desarrolla la Unidad de Controles Móviles de la Comisaría Conjunta de Canfranc-Somport-Urdos en la detección de actividades delictivas, especialmente de aquellas protagonizadas por delincuentes itinerantes que aprovechan su movilidad geográfica para cometer delitos en diferentes localidades y dificultar su identificación y vinculación con los hechos delictivos.