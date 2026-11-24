La Policía salva a un ladrón en Zaragoza: iba a caerse al vacío tras ser pillado cuando robaba una casa en plena madrugada

La Policía Nacional ha terminado salvando la vida a un ladrón que a punto estuvo de caer al vacío al ser pillado mientras robaba una casa en Zaragoza.

Los hechos ocurrieron en el barrio de las Delicias este pasado lunes.

Era de madrugada cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso de una central de alarmas que alertaba de la presencia de un individuo encapuchado en el interior de una vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales que, tras entrevistarse con el vigilante de seguridad del servicio de acuda, accedieron al inmueble para comprobar lo sucedido.

Una vez dentro, los policías comenzaron a inspeccionar las distintas dependencias y al llegar a la azotea, observaron que una de las ventanas que daba al exterior se encontraba abierta y la persiana parcialmente subida.

Fue entonces cuando uno de los agentes vio la sombra de una persona encaramada en el alféizar de una ventana, en una posición extremadamente peligrosa y con riesgo de precipitarse al vacío.

Ante la gravedad de la situación, los policías, con la colaboración del vigilante de seguridad, consiguieron introducir al hombre de nuevo en el interior de la vivienda, evitando una posible caída que podría haberle ocasionado lesiones de extrema gravedad.

Una vez asegurada la situación, los agentes continuaron con la inspección del inmueble y localizaron cristales fracturados procedentes de la planta superior, así como una ventana rota con un objeto metálico, que podría haber sido utilizada para acceder a la vivienda.

Finalmente, el hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza y trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias.