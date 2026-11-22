Declarado un incendio forestal en Añón de Moncayo (Zaragoza): los bomberos ya están desplegados en la zona

Un incendio forestal ha sido declarado este domingo, en pleno mes de noviembre, en la localidad zaragozana de Añón de Moncayo, situada a los pies de este conocido pico.

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, el operativo de prevención y extinción de incendios trabaja desde última hora de la tarde sobre el terreno. El fuego afecta a una zona de arbustos ubicada en una ladera.

Los primeros indicios apuntan a una quema agrícola o ganadera descontrolada como origen del fuego, señalan desde la DGA. No obstante, matizan que todavía no se puede achacar a esto. Se desconoce también la extensión.

El operativo inicial consta de tres autobombas de Infoar, una de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y dos cuadrillas más, una terrestre y otra helitransportada, que suman nueve componentes en total.

La evolución es favorable, explican, pero la previsión es que los efectivos se mantengan sobre la zona toda la noche para la vigilancia y atender posibles reproducciones.

El entorno del Moncayo sufrió en 2022 uno de los incendios más devastadores de los últimos tiempos en Aragón. Arrasó más de 5.000 hectáreas y llegó a amenazar el Monasterio de Veruela.

La noticia conocida este domingo llega también tras cerrarse el peor verano en la historia, con más de 35.000 hectáreas arrasadas en focos de las tres provincias.