Dos personas quedan atrapadas en el interior de un coche tras sufrir un vuelco en una carretera de Ibdes (Zaragoza)

Protección Civil de la Comarca Comunidad de Calatayud empieza el fin de semana con dos actuaciones, una de ellas por un accidente de tráfico en Ibdes (Zaragoza), en el que dos personas quedaron atrapadas en el interior de un vehículo volcado.

El siniestro se produjo este viernes por la tarde y movilizó a los Bomberos, el 061, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil, que fueron activados por el 112 Aragón.

Los equipos de emergencia trabajaron conjuntamente para liberar a los dos ocupantes del turismo.

Durante las labores de extracción también colaboró uno de los voluntarios de Protección Civil, enfermero de profesión, que pudo aportar sus conocimientos sanitarios durante la intervención.

La segunda actuación tuvo lugar en Cetina, donde una pareja que viajaba hacia Madrid acabó atrapada con su vehículo en un camino embarrado.

Según explica Protección Civil, los ocupantes habían seguido las indicaciones del GPS, que les condujo por una vía poco adecuada para circular.

El barro impidió que pudieran continuar la marcha y fue necesaria la intervención de los voluntarios para resolver la situación.

Desde Protección Civil han destacado la importancia de la coordinación entre los diferentes servicios de emergencia y el trabajo en equipo para atender este tipo de avisos. Dos intervenciones diferentes que han vuelto a poner a prueba la disponibilidad y preparación de sus voluntarios.