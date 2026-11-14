Herido grave el conductor de un camión tras salirse de la carretera A-122 y volcar en Épila (Zaragoza)

El conductor de un camión caja ha resultado herido grave este sábado por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-122, a la altura del término municipal de Épila (Zaragoza).

El siniestro se ha producido alrededor de las 9.40 horas, en el punto kilométrico 22,500, cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado fuera de la calzada.

El conductor, único ocupante del camión, ha resultado herido grave y ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

El accidente no ha provocado restricciones en la circulación.

El inicio del fin de semana está dejando varios accidentes en las carreteras aragonesas.

Este viernes, un hombre de 86 años falleció horas después de ser atropellado por un camión articulado en la travesía de Mesones de Isuela.

Además, en Ibdes, dos personas quedaron atrapadas en el interior de un turismo tras sufrir un vuelco, lo que obligó a movilizar a varios equipos de emergencia.